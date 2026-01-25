解放軍高層大地震 張又俠、劉振立落馬 7軍委除習近平外只剩1人

中國國防部24日宣布兩名中央軍委成員涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查，圖為中央軍委副主席張又俠。(美聯社)

中國解放軍 高層人事大震動，中共 中央政治局委員兼軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日雙遭官宣審查調查，原本七名中共中央軍委成員，目前僅剩下軍委主席習近平、主管軍隊紀律的副主席張升民。

張又俠、劉振立被抓的消息已在海外流傳數日，中國國防部 24日下午發布消息，宣布張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定立案審查調查。

此前，中共20大後組成的七名中央軍委成員裡，軍委委員兼國防部長李尚福、軍委委員兼軍委政治工作部主任苗華、政治局委員兼軍委副主席何衛東都已經落馬，被開除黨籍軍籍。

這次張又俠與劉振立兩人同時落馬，意味著中共中央軍委現在只剩下軍委主席習近平、主管軍隊紀律的副主席張升民，名額再創中共建政後最低紀錄。

張又俠與劉振立是現役解放軍將領中少數實際打過戰爭的人，出身陸軍的兩人，都參加過1980年代的「對越自衛反擊作戰」，並且立有戰功。 中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查，原七名中共中央軍委剩兩人。（路透）

此外，兩人在一個月前還曾出席中央軍委晉升上將軍銜儀式，在十餘天前的1月12日，張又俠還亮相中共20屆中央紀委五次全會，但兩人都缺席於20日召開的「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆四中全會精神專題研討班」。

據統計，自中共18大(習近平當家)以來，落馬將領已超過110人，包含四名軍委副主席郭伯雄、徐才厚、何衛東、張又俠，以及魏鳳和、李尚福兩位前後任國防部長。近一年落馬的主要上將包含中央軍委四名成員、以及東部戰區司令員林向陽、火箭軍前後任司令員周亞寧、李玉超、王厚斌等十餘人。

去年10月18日，「解放軍報」社論指何衛東、苗華、何宏軍等人的腐敗問題是「郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異」。對這些人的深挖徹查，表明不管職務多高、權力多大，「只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪『丹書鐵券』，沒有『鐵帽子王』」。

解放軍多名高級將領落馬後，張又俠去年11月12日曾在「人民日報」撰文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，把維護核心、聽中共黨指揮扎根到官兵頭腦中，把軍事這一手搞過硬，打贏局部戰爭。未料兩個月後，張又俠自己也被立案調查。