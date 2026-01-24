發7700緊急代碼 俄羅斯客機備降蘭州 傳引擎故障

俄羅斯 藍色航空（Azur Air）一架波音 757型客機23日下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。這架客機載有245人，洩油後安全降落蘭州中川國際機場，無人受傷，事發原因待查。

綜合新華社、界面新聞、新民晚報等媒體報導，俄羅斯藍色航空AZV2998航班，昨天上午10時21分從泰國 普吉國際機場起飛，原訂傍晚5時55分抵達俄羅斯巴爾瑙（Barnaul）機場。

這架客機下午在中國上空發出7700緊急代碼，準備備降蘭州。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該航班在約6600米高度發出此代碼。有網友稱，該航班在經過四川上空時掛出緊急代碼。

其後，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋好幾圈洩油，下午4時50分平安降落在跑道上。目前機場航班起降未受影響。據了解，此次緊急狀況是由於飛機右側引擎故障所引起。目前，蘭州中川國際機場正積極組織對接工作。

報導引述俄羅斯藍色航空發言人表示，機上共238名乘客和7名機組人員，無人受傷。「專家將盡快評估飛機的技術狀況，以確定緊急降落原因。」

據悉，飛機掛7700緊急代碼後，空管人員會與機組取得聯繫，詢問需要提供什麼樣的幫助以及飛機狀態，從而根據飛機情況迅速啟動地面應急預案。塔台會為緊急訊號安排週邊機場的優先降落權，以及為緊急訊號清空空域，盡可能確保飛機安全降落。