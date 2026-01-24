我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

發7700緊急代碼 俄羅斯客機備降蘭州 傳引擎故障

中國新聞組／北京24日電

俄羅斯藍色航空（Azur Air）一架波音757型客機23日下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。這架客機載有245人，洩油後安全降落蘭州中川國際機場，無人受傷，事發原因待查。

綜合新華社、界面新聞、新民晚報等媒體報導，俄羅斯藍色航空AZV2998航班，昨天上午10時21分從泰國普吉國際機場起飛，原訂傍晚5時55分抵達俄羅斯巴爾瑙（Barnaul）機場。

這架客機下午在中國上空發出7700緊急代碼，準備備降蘭州。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該航班在約6600米高度發出此代碼。有網友稱，該航班在經過四川上空時掛出緊急代碼。

其後，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋好幾圈洩油，下午4時50分平安降落在跑道上。目前機場航班起降未受影響。據了解，此次緊急狀況是由於飛機右側引擎故障所引起。目前，蘭州中川國際機場正積極組織對接工作。

報導引述俄羅斯藍色航空發言人表示，機上共238名乘客和7名機組人員，無人受傷。「專家將盡快評估飛機的技術狀況，以確定緊急降落原因。」

據悉，飛機掛7700緊急代碼後，空管人員會與機組取得聯繫，詢問需要提供什麼樣的幫助以及飛機狀態，從而根據飛機情況迅速啟動地面應急預案。塔台會為緊急訊號安排週邊機場的優先降落權，以及為緊急訊號清空空域，盡可能確保飛機安全降落。

俄羅斯 波音 泰國

上一則

出現機率數萬分之一…山東發現「鑽石血」比「熊貓血」罕見

下一則

魯拉與習近平通話後 巴西宣布對中短簽類別免簽

延伸閱讀

世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜
俄羅斯客機在中國上空發出求救訊號 備降蘭州

俄羅斯客機在中國上空發出求救訊號 備降蘭州
克宮：美烏俄官員赴阿聯舉行安全會談

克宮：美烏俄官員赴阿聯舉行安全會談

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星