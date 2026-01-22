我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

又有高階將領遭大清洗？ 張又俠缺席會議被傳「出事」

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
未出席「省部級主要領導幹部研討班」，中共中央軍委副主席張又俠出事傳言甚囂塵上。（路透）
未出席「省部級主要領導幹部研討班」，中共中央軍委副主席張又俠出事傳言甚囂塵上。（路透）

中共21日召開省部級主要領導幹部研討班，中國官媒報導顯示，中央軍委委員劉振立缺席，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰等4名政治局委員也未出席，除何立峰出國訪問，其餘3人原因不明。有關張又俠出事傳言因此甚囂塵上。

中央社報導，中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。

央視新聞聯播畫面顯示，有4名中共中央政治局委員未出席開班式，分別是中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞以及國務院副總理何立峰。其中，何立峰前往瑞士出席世界經濟論壇2026年會，其餘3人原因不明。

馬興瑞此前多次缺席重要會議，外界認為他已出事。石泰峰上一次露面是1月15日在北京主持全國組織部長會議。

解放軍高階將領遭大清洗之際，中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立昨天也缺席開班式。央視報導出席重要人員，在中央軍委部分只提到「中央軍委副主席」出席，沒有提到「軍委委員」出席。劉振立是除中央軍委主席習近平和副主席張又俠、張升民外，目前僅存的中央軍委委員。

央視新聞聯播畫面顯示，在台下第1排的中央政治局委員坐席，張又俠並未現身，反而是並非中央政治局委員的張升民坐在第1排。

2024年10月29日，中共舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班」開班式，當時張又俠與時任另一名中央軍委副主席何衛東並肩坐在台下第一排。何衛東已於2025年落馬。

中共中央軍委紀委擴大會議1月16日在北京召開，張升民出席會議並講話，張又俠未現身。

中共 國務院 新疆

上一則

企業、名人救嫣然醫院 曬「打錢」紀錄 基金獲捐2300萬

下一則

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

延伸閱讀

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體回美國避「經濟末日」

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體回美國避「經濟末日」
何立峰在達沃斯捍衛中國經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場

何立峰在達沃斯捍衛中國經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場
何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層

何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層
馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴