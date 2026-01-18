我的頻道

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

女子一生贏4次頭彩 是數學天賦或上帝之手？ 好友揭秘

中國2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

記者賴錦宏／即時報導
中國2025年再度精準達成年初設定的5%經濟增長目標，且GDP首度突破140兆元人民幣大關。（路透）
中國國務院總理李強在2025年政府工作報告中提出，當年度發展主要預期目標之一是國內生產總值（GDP）增長5%左右。中國國家統計局19日上午宣布，初步核算，中國2025年全年國內生產總值達到140兆1879億元人民幣（約20兆2452億美元），按不變價格計算，比上年增長5.0%。

這也是中國連續第二年「精準」完成年度設定的5%經濟增長目標。李強在2024年政府工作報告中也提出，當年度的發展主要預期目標之一是國內生產總值增長5%左右。中國國家統計局最終公布的數據稱，2024年中國GDP比上年增長5.0%。

中國國家統計局表示，2025年，面對國內外經濟環境的複雜變化，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，國民經濟運行頂壓前行、向新向優，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，『十四五』勝利收官。」

儘管如期完成去年經濟增長目標，值得注意的是，2025年中國GDP年增率呈逐季下滑趨勢。經中國國家統計局初步核算，去年第一至第四季中國GDP年比增長分別為：5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。從季比看，去年第四季GDP增長1.2%。

