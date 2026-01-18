1天2起…中國國企、民營同日發射運載火箭都失利

中國民營火箭「發射王」星河動力，旗下穀神星二號民營商業運載火箭，17日12時8分在甘肅酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務失利。（取材自星河動力官網）

中國17日發生兩次火箭發射失利情況，先是搭載實踐32號衛星的長征三號乙運載火箭發射後出現異常，宣告任務失利，接著中國民營的谷神星二號火箭首次飛行試驗也告失利。

中央社引述官媒新華社報導，17日凌晨0時55分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐32號衛星，結果因火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正進一步分析排查。

據報導，此次搭載的實踐32號衛星本身具有強烈的技術試驗性質。這類衛星的主要使命是驗證全新的空間科學技術，探索未知領域。因此，發射任務本身就比部署成熟應用型衛星面臨更高的不確定性和技術風險。

據中國網上公開資訊，長征三號乙運載火箭17日發射失敗前，長征系列運載火箭已經連續五年、296次發射成功。長征三號乙是長征系列運載火箭發射次數最多的型號，也是第一個發射次數超過100次的型號，截至目前共發射115次，成功112次。

此外，中國民營航天企業星河動力旗下的谷神星二號民營商業運載火箭，中午12時8分在酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務宣告失利。這是中國同一天出現的第二起火箭發射失利情況。

此前，谷神星一號海射型遙七運載火箭16日成功發射升空，將搭載的天啟星座06組衛星送入預定軌道。

此外，中國多款新型火箭將在2026年亮相。公開資料顯示，專攻商業航太 市場的五公尺級直徑可回收復用火箭準備首飛，新一代載人「健將」長征十號甲火箭，正在籌備首次軌道級飛行。除了穀神星二號，像是天龍三號、智神星一號、力箭二號、雙曲線三號、引力二號等大中型商業火箭蓄勢待發，均有望在2026年首飛入軌。