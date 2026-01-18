中國順差破1兆美元 分析稱是危險訊號「啥都不想買」

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國2025年貿易順差突破1兆美元，專家示警，這讓外部環境對中國更加充滿敵意，借鑑歷史，當一個大國持續海量對外輸出產品，而進口幾乎停滯，往往會招致激烈對付。

中央社報導，2025年中國貿易順差年增20%至1.19兆美元。自1993年以來，中國就沒有出現過貿易逆差，但即使考慮到通膨因素，2025年中國的貿易順差也遠超過以往的任何世界紀錄。

微信 公眾號「財富FORTUNE」16日刊出「財富」雜誌中國上海執行主編王昉的文章，分析最新貿易順差的「危險信號」。

文章說，一名歐洲記者兩個月前撰文曾提到：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」這句話被經濟學家、產業分析師等反覆引用。

去年中國出口年增5.5%，製造業是主力。機電產品占貨物出口的比重首次超過六成，其中「新三樣」--太陽能、鋰電池、電動汽車--正在大規模出海，出口躍升近30%。與此同時，進口僅微增0.5%。

有分析指出，中國政府出於安全和「自主可控」的考慮，自身也在對高端技術產品的進口設置越來越多障礙。據報導，在美國放寬部分高階晶片出口限制之後，中國政府就要求所有接受國家資金的新建數據中心必須使用國產AI 晶片。

文章寫到，在半導體、軟體、商業航空器等領域，中國依然是全球最大買家，甚至「求進口而不得」。不過，正如前述歐洲記者所說，中國遲早會在各個領域「出師」--研發、製造並最終出口所有這些產品。

文章說，這幾年，中國在許多製造業門類的進口依賴幾乎已經消失殆盡。相關現象的歷史殷鑑不遠。

文章舉例，19世紀前期，中國同樣一度「什麼也不想買」，清政府的極度單邊順差在英國眼中成為一場難以承受的失衡，最終祭出了鴉片，以及堅船利炮。

19世紀後半葉，西方國家的貿易衝突、關稅 戰、乃至殖民地爭奪，在相似的邏輯下反覆上演。

文章說，歷史不會簡單重演，但它提供了警示：當失衡積累到一定程度，外部壓力會以更激烈的方式倒逼調整，屆時付出的代價往往遠超主動作為的成本。