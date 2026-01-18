聯手攻占歐美市場 中國物流企業順豐、極兔互相入股

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
中國物流企業極兔與順豐15日聯合發布公告，將互為對方增發新股。本次合作旨在共同發展海外業務。（中新社）
中國物流企業極兔與順豐15日聯合發布公告，將互為對方增發新股，投資交易金額達83億（港幣，下同）。本次合作旨在共同發展海外業務。據悉，該合作的市值在中國物流業為首次，且合作目標是鎖定出海歐美市場。

據公告，極兔速遞將認購近2.3億股順豐控股H股，認購價為每股36.74元，較順豐上日收市價35.36元，溢價3.9%；順豐有條件同意認購極兔速遞8.2億股類股份，認購價為每股10.1元，較極兔速遞上日收市價11.74元折讓近14%。

針對這起合作案，第一財經報導，ATM Capital創始人、極兔投資人屈田表示，一方面順豐和極兔長期保持良好關係，順豐既是極兔的重要股東，雙方在業務合作上也非常緊密。另一方面，極兔過去幾年國際業務以及國內業務都取得了很大增長，雙方到了可以視對方為戰略合作夥伴的時間點。

物流快遞專家趙小敏分析，兩家在海外面對的競爭對手主要是三大國際品牌，UPS、聯邦快遞和DHL，以及海外市場的本土品牌例如中東的品牌Aramex、巴西郵政等。而中國企業的競爭優勢是技術，即創新能力、自動分揀能力以及大數據能力。在AI時代，中國物流企業的數據解決方案能力高於國際企業；但挑戰也明顯，包括必須關注當地市場的法律、文化、勞工保護的問題，以及數據安全問題。另外出海時，物流公司要避免完全將國內的內卷競爭模式複製照搬至海外。

順豐控股2025年上半年營收1468.58億（人民幣，下同），淨利潤57.38億，增長19.37%，但票均收入下降12.2%，反映主營快遞業務面臨的激烈價格競爭；極兔速遞2025年上半年雖然經調整淨利潤大增147.1%，但中國市場收入年增僅4.6%，增長主要依靠東南亞新興市場。在中國市場增速放緩的背景下，急需提升服務品質和尋找新的增長引擎。顯示雙方都有必須出海尋求新增長源的壓力與共同目標。

事實上，近期中國物流業板塊正進行整合，比如京東物流準備以每股19元的價格收購德邦股份剩餘股份，推動後者主動終止上市。德邦選擇退市融入京東生態體系，這是資本整合與資源協同的典型路徑。

