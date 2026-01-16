避談杜魯多「中破壞性大國論」 加外長：重新校準關係

中國國家主席習近平1月16日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（新華社）

加拿大 總理卡尼 率團訪華四天，中加關係是否回暖，引發外媒關注。據加媒報導，隨行的加拿大外交部長安南德在華期間，對記者提問「自由黨政府是否仍堅持『加拿大印太戰略』對中國的嚴厲定性」這個敏感問題一直避而不談，僅強調卡尼正「重新校準」與中國的「複雜」關係。加媒分析認為，安南德的沉默折射出卡尼政府對華關係已發生根本性轉變，不再如前總理杜魯多 時期的強硬定位，並已將中國視為推動非美出口貿易的關鍵市場。

據觀察者網引述加拿大「國家郵報」報導，14日晚間在北京的記者會上，安南德被反覆追問自由黨政府是否仍堅持「加拿大印太戰略」中對中國的嚴厲定性，但她始終拒絕回應是否認同這一說法，僅強調卡尼當選後組建的新政府已確立了「全新的外交政策」。

她補充道：「當前我國正面臨經濟承壓的局面，未來十年內實現貿易夥伴多元化、將非美貿易額提升至少50%，對我們而言至關重要。」

安南德強調稱，作為加拿大的第二大貿易夥伴，中國無疑是加拿大「亟需與之坐下來談判的重點國家」，卡尼此次訪華的目的正是為了「重新校準」雙邊關係，「這是一個複雜的議題，也是一個複雜的關係」。

此前，加拿大前總理杜魯多跟隨美國頒布印太戰略文件，將中國定位為「日益具破壞性的全球大國」，並指責中方「越發無視國際規則與準則」。

國家郵報指出，安南德在北京記者會上保持沉默，恰恰折射出卡尼當選後、加之該國與美國爆發貿易戰以來，加拿大政府的對華關係已發生根本性轉變。新一屆政府正逐步摒棄杜魯多執政時期的對華強硬定位。加媒分析稱，卡尼政府已將中國視為推動非美出口貿易的關鍵市場。未來數月，渥太華方面或將重新界定其對中國的公開立場。

據報導，在14日發布會上，安南德表示，雙方將圍繞經貿關係展開磋商，同時探索其他合作機會。安南德透露，加拿大政府已耗時數月，致力於消除與中國之間的貿易摩擦，其中最關鍵的就是中方針對加拿大油菜籽出口的懲罰性措施。

2024年8月，杜魯多政府跟隨美國對中國電動汽車和鋼鋁產品分別加徵100%和25%關稅，令兩國關係惡化。中方隨後發起「反歧視調查」，並根據調查結果將加拿大油菜籽作為反制對象。

被問到是否對中方取消油菜籽反制措施保持樂觀，她說，「相關磋商已取得積極進展，談判仍在持續推進」。安南德補充說，「我們此行的目的，是為加拿大各經濟領域發聲，未來數日相關工作也將繼續開展」。