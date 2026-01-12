我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

中祭兩用物項禁令 高市「無法容許」：與G7合作找出路

記者陳宥菘／綜合報導
中國加強軍民兩用物項對日出口限制，日本首相高市早苗稱「無法容許」。（路透）
中國加強軍民兩用物項對日出口限制，日本首相高市早苗稱「無法容許」。（路透）

中日關係陷入僵局，中國上周宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，加大對日施壓力度，日本首相高市早苗在昨日播出的NHK節目中表示，「無法容許」中方上述措施，並指將與七國集團（G7）攜手冷靜應對，主張有必要在重要物資採購方面降低對特定國家的依賴。

共同社報導，高市在節目上指責中方前述措施稱，「這次舉措只針對我國（日本），與國際慣例大相逕庭，無法容許」，已向中方強烈抗議，並要求撤回該措施，「若各地發生被稱為經濟脅迫之類的情況就很糟糕」。

中國商務部6日宣布禁止對所有日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口兩用物項，涵蓋上千物項，且涉及應用於高科技領域的稀土。日本外務省就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回，但中國駐日大使館稱已駁回日方交涉。

共同社隨後於10日引述消息稱，已有銷售稀土的中國國有企業通知部分日企，不再簽訂新的對日銷售合約。這是兩用物項加強管制後，首次確認稀土交易被拒。據稱，這些中企也將不再簽訂用於半導體等稀有金屬的新合約。日本目前對中國稀土依賴度達60%，在用於電動和混合動力汽車電機磁體的重稀土領域，則幾乎完全依賴中國。

另據中央社引述路透報導，G7財長會議將於今日在華府舉行，討論稀土供應問題，一名美國高官透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將敦促G7及其他國家加快行動，以減少對中國關鍵礦產的依賴。領袖們在峰會上同意啟動一項行動計畫，以確保供應鏈安全並促進經濟，但貝森特對於與會各方缺乏緊迫感愈來愈不滿。不具名高官補充，美國預計在會後發布聲明，但不太可能有具體聯合行動。

稀土 日本 G7

上一則

中國推進「可回收火箭」 拚年底試射

下一則

空中貨拉拉／天馬-1000無人機首飛 噸級物資5分鐘裝卸

延伸閱讀

最新民調：高市內閣支持率78.1% 維持高評價

最新民調：高市內閣支持率78.1% 維持高評價
中回擊日本擴軍挑釁 黃海、渤海連續20天軍演

中回擊日本擴軍挑釁 黃海、渤海連續20天軍演
高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」
李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚