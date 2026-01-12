中祭兩用物項禁令 高市「無法容許」：與G7合作找出路

中國加強軍民兩用物項對日出口限制，日本首相高市早苗稱「無法容許」。（路透）

中日關係陷入僵局，中國上周宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，加大對日施壓力度，日本 首相高市早苗在昨日播出的NHK節目中表示，「無法容許」中方上述措施，並指將與七國集團（G7 ）攜手冷靜應對，主張有必要在重要物資採購方面降低對特定國家的依賴。

共同社報導，高市在節目上指責中方前述措施稱，「這次舉措只針對我國（日本），與國際慣例大相逕庭，無法容許」，已向中方強烈抗議，並要求撤回該措施，「若各地發生被稱為經濟脅迫之類的情況就很糟糕」。

中國商務部6日宣布禁止對所有日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口兩用物項，涵蓋上千物項，且涉及應用於高科技領域的稀土 。日本外務省就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回，但中國駐日大使館稱已駁回日方交涉。

共同社隨後於10日引述消息稱，已有銷售稀土的中國國有企業通知部分日企，不再簽訂新的對日銷售合約。這是兩用物項加強管制後，首次確認稀土交易被拒。據稱，這些中企也將不再簽訂用於半導體等稀有金屬的新合約。日本目前對中國稀土依賴度達60%，在用於電動和混合動力汽車電機磁體的重稀土領域，則幾乎完全依賴中國。

另據中央社引述路透報導，G7財長會議將於今日在華府舉行，討論稀土供應問題，一名美國高官透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將敦促G7及其他國家加快行動，以減少對中國關鍵礦產的依賴。領袖們在峰會上同意啟動一項行動計畫，以確保供應鏈安全並促進經濟，但貝森特對於與會各方缺乏緊迫感愈來愈不滿。不具名高官補充，美國預計在會後發布聲明，但不太可能有具體聯合行動。