川普抓馬杜洛嚇到習？中地圖「隱藏」中南海 網友熱議

中國新聞組／北京12日電
地圖上無法搜尋「中南海」。（社媒平台截圖）
地圖上無法搜尋「中南海」。（社媒平台截圖）

美軍突襲委內瑞拉，活捉該國總統馬杜洛的新聞震驚國際，似乎也讓習近平膽戰心驚。有中國網友發現，近幾日在高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等中國地圖搜尋系統輸入「中南海」三字，都顯示「抱歉，在北京市沒有找到相關的地點」。相關消息迅速引來網友嘲諷：「世紀笑話：中南海被自己藏起來了」、「美軍也不用高德地圖啊」，更有人直言「這不是安保升級，是心態崩了」。

綜合媒體報導，中南海位於北京市西城區，是國務院、中央書記處和中央辦公廳等重要機關辦公所在地，被視為中國最高領導中樞。近日有中國網友在X平台發文表示，在高德、百度及騰訊等多款中國地圖搜尋「中南海」，找不到相關地點，還有人在高德地圖搜尋「中南海」，被導向到北京通州區。

美國總統川普曾表示，若中國入侵台灣，美國將以轟炸北京作為回應，再加上美軍閃電突襲委內瑞拉的斬首行動，有網友認為，中南海從地圖上消失反映了習近平畏懼步上馬杜洛後塵。但有網友稱此舉「掩耳盜鈴」、「美軍導航又不用高德地圖」、「北京人誰不知道中南海在哪，這是心態崩了」。

還有網友分析，隱藏地圖與其說是怕美國的B2扔炸彈，不如說是怕歇斯底里的人自爆，「國內的地圖偏移、敏感單位隱身什麼的，從來都不是防外國勢力的」。

百度 馬杜洛 委內瑞拉

