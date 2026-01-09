中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器

日本首相高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係急轉直下。（美聯社）

中國無預警加強對日本 「兩用物項」的出口管制，並對日本一項關鍵晶片製造材料啟動反傾銷調查。彭博報導，中國國家主席習近平對日相高市早苗 「台灣有事」說法的報復才剛開始，北京正藉此試探美國是否仍會力挺日本。學者指出，如今美中關係不錯，日本已難再循老路請美國斡旋；東京目前按兵不動，盼觀察北京是否自行降溫。但北京反制若持續，日本恐限制「光阻劑出口」對付中國。

高市迄今避免採取反制以避免在國內引發更大反彈，尤其日本車廠仰賴中國零組件。美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團管理合夥人唐偉康表示：「日本面對中國政策鬧脾氣的預設作法，是不靠妥協緩和，但也避免升高報復行動。日本的目標是耐心等中國最終冷靜下來。」

東京大學國際政治學教授佐橋亮說，日本歷來遵循一個清楚的模式，先穩固與美國的關係再面對中國，「現在情況截然不同，美中關係相對不錯，所以日本不能再用過去那套，透過美國與中國談判」。他說，日本剩兩條路，「要嘛認真與中國展開外交協商，要嘛先按兵不動」。

香港南華早報引述日本總合研究所資深經濟學家野木森稔說：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要商品。半導體製造設備與化學品應該是重要籌碼。」

外媒引述專家分析，若日中關係進一步惡化，東京仍握有反制籌碼。日本掌控高達90%的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於5%。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國晶片發展。

不過，北京經濟諮詢公司龍洲經訊的科技業分析師張婷婷指出，由於中國本就面臨限制，無法進口用於製造最新晶片的先進機台，因此對高階光阻劑的需求可能有限。在先進晶片供應鏈 上，「凡是可能卡住中國的都已被卡住」，若出現任何嚴重的報復行動，向中國大量出售非高階半導體製造設備的日本企業反而可能受害。

部分亞洲媒體上月曾報導，日本準備對光阻劑出口祭出限制。分析人士指出，任何供應中斷都可能加速北京長期推動的科技供應鏈國產替代進程。