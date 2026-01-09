我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係急轉直下。（美聯社）
日本首相高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係急轉直下。（美聯社）

中國無預警加強對日本「兩用物項」的出口管制，並對日本一項關鍵晶片製造材料啟動反傾銷調查。彭博報導，中國國家主席習近平對日相高市早苗「台灣有事」說法的報復才剛開始，北京正藉此試探美國是否仍會力挺日本。學者指出，如今美中關係不錯，日本已難再循老路請美國斡旋；東京目前按兵不動，盼觀察北京是否自行降溫。但北京反制若持續，日本恐限制「光阻劑出口」對付中國。

高市迄今避免採取反制以避免在國內引發更大反彈，尤其日本車廠仰賴中國零組件。美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團管理合夥人唐偉康表示：「日本面對中國政策鬧脾氣的預設作法，是不靠妥協緩和，但也避免升高報復行動。日本的目標是耐心等中國最終冷靜下來。」

東京大學國際政治學教授佐橋亮說，日本歷來遵循一個清楚的模式，先穩固與美國的關係再面對中國，「現在情況截然不同，美中關係相對不錯，所以日本不能再用過去那套，透過美國與中國談判」。他說，日本剩兩條路，「要嘛認真與中國展開外交協商，要嘛先按兵不動」。

香港南華早報引述日本總合研究所資深經濟學家野木森稔說：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要商品。半導體製造設備與化學品應該是重要籌碼。」

外媒引述專家分析，若日中關係進一步惡化，東京仍握有反制籌碼。日本掌控高達90%的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於5%。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國晶片發展。

不過，北京經濟諮詢公司龍洲經訊的科技業分析師張婷婷指出，由於中國本就面臨限制，無法進口用於製造最新晶片的先進機台，因此對高階光阻劑的需求可能有限。在先進晶片供應鏈上，「凡是可能卡住中國的都已被卡住」，若出現任何嚴重的報復行動，向中國大量出售非高階半導體製造設備的日本企業反而可能受害。

部分亞洲媒體上月曾報導，日本準備對光阻劑出口祭出限制。分析人士指出，任何供應中斷都可能加速北京長期推動的科技供應鏈國產替代進程。

日本 供應鏈 高市早苗

上一則

日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕

下一則

中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

延伸閱讀

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
韓國超越日本 成為中國2026開年最熱門旅遊地

韓國超越日本 成為中國2026開年最熱門旅遊地
日媒：日本酒出口中國通關延宕 疑受高市發言影響

日媒：日本酒出口中國通關延宕 疑受高市發言影響

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低