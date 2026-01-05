美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
中共外長王毅（右）4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時，特別提及當前委內瑞拉局勢，強調反對將一國的意志強加於別國。（新華社）
中共外長王毅（右）4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時，特別提及當前委內瑞拉局勢，強調反對將一國的意志強加於別國。（新華社）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉並抓走該國總統馬杜洛夫婦事件震驚全球，中國外交部昨再次要求美國立即釋放馬杜洛與其妻子。中國外交部長王毅也強調，中國從不認為哪一個國家可以充當國際警察或國際法官，各國主權和安全都應受到國際法充分保護。

另有學者分析，馬杜洛被抓意味著拉丁美洲將被美國掌控，建議中國謹慎開展拉美投資。中國網民的反應除譴責美國侵略，也有不少人留言要中國學學美國效率，「如果早學美國，高市草苗早下台了」。

中國外交部繼事發後敦促美國停止侵犯別國的主權安全之後，昨再以層級較高的不具名發言人回應，要求立即釋放馬杜洛夫婦，通過對話談判解決問題。外交部發言人稱，中方對美方強行控制馬杜洛總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則，中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，停止顛覆委內瑞拉政權。

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話上也回應此事表示，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉形勢突變引發國際社會高度關注。

「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護」，王毅表示，中國一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。

中美關係專家金燦榮昨在觀察者網發表評論指出，他認為，美總統川普政府突襲委內瑞拉並抓走該國總統夫婦事件「對中國影響很大」。如果川普政府對西半球掌控因此得心應手，其影響力或將外溢至經濟領域，今後中國與拉美國家開展經濟合作恐將不得不看美國臉色，並受到其牽制。

金燦榮提出三點建議，外交部明確表達立場後，中國應繼續推進經濟合作議程，因為即便美國徹底掌控西半球，拉美地區在經濟上終究離不開中國，但中國必須謹慎開展在拉美的投資，因隨著該地區被美國進一步掌控，中國的投資風險必然上升，應優先通過貿易推動與拉美國家合作。

中國網民對此事件反應兩極，不少網民隨官媒新華社評論中定調的「美國展現現代海盜邏輯」，批評美國此舉是「赤裸裸的霸權行徑」、「明目張膽的強取豪奪」，並感嘆「國家必須強大」。

也有網民大讚美國的行動效率：「其實美國效率我們也可以學學，不要只是動口不動手然後一天天周邊蒼蠅嗡嗡嗡嗡的」，「美帝果然強大，佩服」，「這方面中國真是甘拜下風」，「參考該案例高市早苗早下台了」。

Ｘ平台上流傳的據稱是委內瑞拉首都卡拉卡斯發生爆炸的視頻畫面截圖。（取材自新華網）
Ｘ平台上流傳的據稱是委內瑞拉首都卡拉卡斯發生爆炸的視頻畫面截圖。（取材自新華網）
委內瑞拉的行人在聽到爆炸聲和低空飛行的飛機聲後驚慌逃跑。（美聯社）
委內瑞拉的行人在聽到爆炸聲和低空飛行的飛機聲後驚慌逃跑。（美聯社）

