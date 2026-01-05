解放軍2026年「全軍開訓」東風17罕見亮相 向美施壓？

解放軍啟動2026年全軍開訓，陸軍、海軍、空軍、火箭軍、聯勤保障部隊及武警等，均展開實戰化訓練。 （取材自央視軍事）

央視新聞報導，解放軍 2026年「全軍開訓」昨天啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，解放軍空軍新年開訓就派出殲20編隊，東風17飛彈、無人機 、「機器狼」等新銳裝備也高調亮相。由於全軍開訓時間點剛好落在美軍突襲委內瑞拉之後，北韓也在同一天朝日本海發射飛彈，引發外界猜測中朝是否有意聯合向美軍施壓。

綜合媒體報導，解放軍自2018年起，在每年第一個工作日啟動「全軍開訓」正式制度化、成為固定的年度政治與軍事儀式，意在向全軍官兵樹立「開局即開訓，起步即從嚴」的鮮明導向，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍 、聯勤保障部隊及武警等，均在新年度軍事訓練首日展開實戰化訓練。

在火箭軍方面，央視罕見曝光東風17極音速飛彈，空軍部分則有殲20編隊升空演練精準打擊，就連重慶武警也入山訓練，模擬無人設備的攻擊應用。

第79集團軍某旅劉文宇介紹，戰場上無人機已經從單一的偵察工具演變成高度專業的戰術體系。目前已投入應用的有投彈無人機、發煙無人機及自殺式FPV無人機，三類無人機可形成一套靈活多變的戰術體系。

另，中國「兵役登記工作規定」自2026年1月1日起正式施行。根據新規，今年起，中國所有男性年滿18歲，無論是否有意願從軍，都必須依規定完成兵役登記，否則將影響日後升學與就業。