福建艦完整作戰編隊估今年成形 下一步遠洋操練

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦。（新華社）

備受關注的中國首艘電磁彈射型航空母艦、也是解放軍 第三艘航空母艦福建艦去年11月正式入列。中國軍事專家稱，今年福建艦主要任務是從基本形成戰鬥力到完全形成戰鬥力過渡，任務清單上會有編隊訓練、出島鏈能力演練，與雙航艦戰鬥群演練等。

中國軍事評論員杜文龍，3日在央視「軍情時間到」節目中指出，福建艦入列後不久便開展首次海上實兵訓練，殲35、殲15T、殲15DT、空警600等多型艦載機陸續完成彈射起飛和著艦訓練，艦機適配性得到進一步驗證。

他說，現在福建艦只是一個初始編隊。把055大驅（萬噸驅逐艦）、052D驅逐艦、054型護衛艦，包括水下潛艇以及補給艦進行組合，形成完整的海上作戰編隊，「我想近期（2026年）就能夠呈現出來。」

杜文龍表示，福建艦迄今的訓練都是在沿海地帶，他預期，下一步很有可能會深入大洋，在遠洋地區考察綜合作戰指標。再者，目前雙航艦戰鬥群是遼寧艦和山東艦的組合，在第二島鏈展示中國航艦的遠戰能力。如果福建艦也納入其中，對於形成以福建艦為核心的雙航艦戰鬥群將會發揮重要作用。

杜文龍並提及無人裝備的重要性。他指出，無人裝備若在遙遠方向發現對手，就可以先敵發現、先敵攻擊。今後中國將把無人裝備和有人裝備進行組合，可以把無人機 打擊行動、水面艦艇打擊行動，包括水下無人潛航器的打擊行動，與傳統的反艦導彈、防空導彈相互組合。

杜文龍表示，未來解放軍在遠海地區的偵察行動、打擊行動，包括各種保障行動，都將離不開無人裝備和有人裝備的組合。