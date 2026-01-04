美軍突襲委內瑞拉 中提醒：勿赴委國 當地華人：已囤物資

委內瑞拉首都加拉加斯拉卡洛塔機場3日升起濃煙。(美聯社)

美國3日宣布逮獲委內瑞拉 總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的消息震撼國際社會，中國官方提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，並要求在當地人員提高警戒，局勢急遽升溫。

新華社與央視新聞指出，美國對委內瑞拉實施軍事打擊後，當地安全風險顯著上升。中國外交部與駐委內瑞拉使館同步發布安全提醒，呼籲已在當地的中國公民密切關注安全形勢，非必要不外出，遠離衝突與敏感地區，並加強物資與應急準備。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，總統川普 逮捕馬杜洛的行動由美軍三角洲特種部隊執行。川普隨後在社群媒體宣布，馬杜洛及其夫人已被逮捕並押送離境，美國司法部亦證實兩人已在美國遭到起訴。

值得關注的是，美方宣布行動前一日，馬杜洛才在總統府會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪，並於社群平台發布合影影片，重申中委「兄弟情誼」與雙邊關係穩固，引發外界高度聯想。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起巨大爆炸聲，並伴隨飛機掠空的轟鳴聲。美國媒體引述官員說法指出，美軍已對委國境內多處目標發動攻擊。中國學者分析，美方打擊重點疑為空軍基地與軍事設施，可能意在削弱防空能力，為後續行動鋪路。

空襲過後，當地華人 生活狀態引發關注。多名在委華人受訪表示，白天街道幾乎空無一人，首都有住宅區實施封鎖管理，禁止人員進出。不少人早在數周前已開始囤積物資，暫能支撐基本生活。

一名在加拉卡斯的華人透露，空襲當晚通宵未眠，住處已封鎖出入口，對外情況難以掌握；另有華人已購買4日飛往巴拿馬的機票，計畫轉往其他國家工作。亦有在地居民與華人坦言，最擔心的是局勢持續惡化後，糧食與民生供應中斷。

目前委內瑞拉部分地區仍有電力與網路，但整體氣氛緊張。中國駐委使館再次呼籲，如遇緊急狀況，應立即報警並聯繫使館求助。