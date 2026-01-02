新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

我的頻道

記者 廖士鋒
中國2025年12月31日以長征七號改運載火箭，將實踐29號衛星A星、B星送入軌道。。（新華社）
美國與中國在太空的競爭日趨激烈，雙方搶占各級衛星軌道，小行星、月球、太空站等各類計畫各自推動，在資源有限下，美中互相指責愈來愈高調，雙方的科技戰、輿論戰也從地球打到太空。

據觀察者網統計，全球2025年有327次軌道級發射，其中失十次。去年中國太空發射數量92次創新高，但仍不及於美國獵鷹九號單單這一款火箭的167次。整體來看，美中在太空發射與衛星組網領域的兩強格局已定，尤其是低軌衛星層面，中國正積極建設「國網星座」、「千帆星座」，與美國星鏈星座相抗衡。數年後，美中雙方在低軌衛星上將達共約10萬顆，密密麻麻遍布地球上空，其他國家都將望其項背。

但在發射成本上，中國目前未有優勢，中國力箭一號經過九次發射後也只能把每公斤成本降在1萬美元以下；馬斯克的獵鷹九號則僅有3000美元，中國去年底進行兩次可重複使用火箭發射，雖回收皆失敗，但為降低成本，一級可回收火箭為必走的路徑。

中國還已經開啟小行星探測工程、並將建「中國版的小行星防禦體系」，亦可見其試圖緊追美國。另中國已宣布2030年前實現載人登月計畫，將在今年實施夢舟號首飛，川普總統去年底也簽署了行政命令，要求加速重返月球、部署太空核能系統。中國擬建設的國際月球科研站，合作方俄國也計畫向月球投送小功率核電站。

美中低軌衛星的互相指責只是冰山一角，舉凡美國「金穹」系統遭中國指控將加劇外太空戰場化風險、北約將太空視為作戰領域也引起中國反彈；美國也指控中國衛星公司提供影像給葉門青年運動攻擊美國船艦、澤倫斯基亦指稱中國衛星公司協助俄國打擊烏克蘭能源設施等。

未來隨著美中太空活動增加、低軌衛星織密、地緣政治博弈，可預見搶占軌道資源、爭奪話語權等「太空糾紛」將會愈來愈多。

