中國反對歐盟邊境碳稅：帶有貿易保護主義色彩

歐盟碳邊境調整機制於2026年元旦正式進入收費期，中國商務部1日表示嚴重關切和堅決反對。（美聯社）

歐盟 碳邊境調整機制（CBAM）於2026年元旦正式進入收費期，鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品先被納入，不過由於預設值計算方法調整，中國產品需支付「超出預期」的碳稅，且未來還將擴大適用下游產品，中國商務部 1日回應，這對中方構成不公平、歧視 性待遇，並指規則設計「超出應對氣候變化範疇」，帶有貿易保護主義色彩，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

中國商務部發言人1日在網站發布答記者問表示，中方注意到，歐盟近日密集發布CBAM相關立法提案與實施細則，包括設定碳排放強度默認值、計畫擴大產品覆蓋範圍等內容。其中，歐方對中國產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎默認值，並將在未來三年內逐年提高，這不符合中國當前實際水平和未來發展趨勢，對中方構成不公平、歧視性待遇。

發言人稱，歐方有關做法不僅涉嫌違反世界貿易組織「最惠國待遇」和「國民待遇」等原則，也有悖於「聯合國氣候變化框架公約」確立的「共同但有區別的責任」原則。

中國商務部發言人指出，歐盟還提出立法草案，計畫從2028年起將CBAM範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零部件、家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品，「這些規則設計已超出應對氣候變化範疇，帶有明顯的單邊主義與貿易保護主義色彩」，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

發言人說，中方還注意到，歐盟最近修改了2035年燃油新車禁令，放寬對盟內的綠色監管。他批評，歐方一方面對外以綠色為名搞保護主義，另一方面對內放鬆監管，降低減排要求。這種自相矛盾的做法是典型的雙重標準。

中國商務部發言人表示，歐方無視歷史排放責任、國家發展階段和技術水平，打著防止「碳洩漏」的氣候幌子推行新的貿易保護主義，將自身碳標準強加於發展中國家，造成氣候與貿易治理規則衝突，抬升發展中國家氣候行動成本，嚴重損害國際社會互信。