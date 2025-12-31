我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

東部戰區發布演習視頻 轟6K飛行員高喊「導彈準備完畢」

中國新聞組／北京31日電
解放軍東部戰區「正義使命-2025」演習海報。（取材自環球網）
解放軍東部戰區「正義使命-2025」演習海報。（取材自環球網）

12月30日是中國軍演第二日，據東部戰區發布現場視頻顯示，海空兵力位台灣南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。據軍事專家解讀指出，此次演習的一大亮點即實彈射擊。而在解放軍東部戰區發布第四張海報「正義之馬 割裂封困」中，也出現兩棲攻擊艦海南艦。

綜合央視新聞、香港文匯報報導，30日上午8時許，東部戰區空軍多型多架殲擊機、干擾機、預警機、轟炸機從東部沿海多個機場掛彈起飛，編隊飛赴台灣南北兩端相關海空域開展演練。「我已到達任務空域，導彈準備完畢，可以發射！」轟6K飛行員高喊。

演習時，掛載實彈的轟6K戰機編隊遠程奔襲，在殲16等戰機掩護下，迅速建立打擊陣位，模擬發射多枚精確制導彈藥，對台灣內部多個重要目標實施打擊。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，當日下午，兩棲攻擊艦海南艦編隊協同東部戰區相關驅護艦、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗編隊協同、體系作戰、精準打擊能力。

國防大學教授張弛認為，實彈射擊是此次演習的一大亮點。主要特點有三，一是火力多樣，既有艦炮實彈射擊，又有遠箱火實彈精確打擊 ，還有常導的模擬精確打擊，遠近銜接，高低搭配。二是目標多元，不僅要打封其主要港口和軍事基地，還要切斷能源進口主動脈。三是方位多向，從北到南、從西到東圍起台灣，並且演習隨時可以由訓轉戰。

此外，解放軍東部戰區也發布第四張海報「正義之馬 割裂封困」。畫面中，一匹形似古希臘特洛伊木馬的龍馬站在台灣東部075型兩棲攻擊艦的巨大甲板上，龍頭向外，馬尾向內，馬肚中潛藏著兩棲步戰車，甲板上停放著艦載直升機；「龍馬」頭上有3架殲-20戰機伴飛，身旁有2艘驅逐艦護航。

引人注意的是，馬腳下的是解放軍075型兩棲攻擊艦，該艦兼具登陸與攻擊兩大功能，船塢內的巨大空間可搭載多型登陸裝備，而該艦的舷號為「31」，正是隸屬南部戰區的海南艦。專家認為，此次現身東部戰區軍演，展示了解放軍戰區聯動、跨域機動、協同作戰的能力。

解放軍 無人機 香港

上一則

中韓回暖…APEC才會習 李在明1月4日再率200企業家訪北京

下一則

解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

延伸閱讀

東部戰區發視頻 轟-6K飛行員高喊：導彈可發射

東部戰區發視頻 轟-6K飛行員高喊：導彈可發射
陸軍演讓民船全繞道 台灣海峽空一大塊

陸軍演讓民船全繞道 台灣海峽空一大塊
繼「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」影片

繼「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」影片
解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢

解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世