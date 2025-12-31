東部戰區發布演習視頻 轟6K飛行員高喊「導彈準備完畢」

解放軍東部戰區「正義使命-2025」演習海報。（取材自環球網）

12月30日是中國軍演第二日，據東部戰區發布現場視頻顯示，海空兵力位台灣南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。據軍事專家解讀指出，此次演習的一大亮點即實彈射擊。而在解放軍 東部戰區發布第四張海報「正義之馬 割裂封困」中，也出現兩棲攻擊艦海南艦。

綜合央視新聞、香港 文匯報報導，30日上午8時許，東部戰區空軍多型多架殲擊機、干擾機、預警機、轟炸機從東部沿海多個機場掛彈起飛，編隊飛赴台灣南北兩端相關海空域開展演練。「我已到達任務空域，導彈準備完畢，可以發射！」轟6K飛行員高喊。

演習時，掛載實彈的轟6K戰機編隊遠程奔襲，在殲16等戰機掩護下，迅速建立打擊陣位，模擬發射多枚精確制導彈藥，對台灣內部多個重要目標實施打擊。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，當日下午，兩棲攻擊艦海南艦編隊協同東部戰區相關驅護艦、無人機 等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗編隊協同、體系作戰、精準打擊能力。

國防大學教授張弛認為，實彈射擊是此次演習的一大亮點。主要特點有三，一是火力多樣，既有艦炮實彈射擊，又有遠箱火實彈精確打擊 ，還有常導的模擬精確打擊，遠近銜接，高低搭配。二是目標多元，不僅要打封其主要港口和軍事基地，還要切斷能源進口主動脈。三是方位多向，從北到南、從西到東圍起台灣，並且演習隨時可以由訓轉戰。

此外，解放軍東部戰區也發布第四張海報「正義之馬 割裂封困」。畫面中，一匹形似古希臘特洛伊木馬的龍馬站在台灣東部075型兩棲攻擊艦的巨大甲板上，龍頭向外，馬尾向內，馬肚中潛藏著兩棲步戰車，甲板上停放著艦載直升機；「龍馬」頭上有3架殲-20戰機伴飛，身旁有2艘驅逐艦護航。

引人注意的是，馬腳下的是解放軍075型兩棲攻擊艦，該艦兼具登陸與攻擊兩大功能，船塢內的巨大空間可搭載多型登陸裝備，而該艦的舷號為「31」，正是隸屬南部戰區的海南艦。專家認為，此次現身東部戰區軍演，展示了解放軍戰區聯動、跨域機動、協同作戰的能力。