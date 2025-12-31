我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

中日僵局持續…中海警船今年釣島航行356天創新高

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中日關係僵局持續，根據日方通報，昨日發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台(中稱釣魚島、日稱尖閣諸島)周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，超過了去年的355天，也創下日本於2012年將釣魚台「國有化」以來的新高。

綜合共同社等日媒報導，日本海上保安廳的巡邏船30日在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區，發現4艘中國海警局船隻正在航行。據日方統計，在釣魚台周邊海域發現中國公務船的全年累計天數達到356天，超出去年的355天，創下2012年日方宣布將釣魚台「國有化」以來新高。

報導指出，中國海警船近年來日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得釣魚台周邊航行成為常態。中國海警船2025年在釣魚台毗連區的連續航行至10月才中斷，達到335天，大幅超出此前215天的最長紀錄。

報導稱，中方還多次侵犯「日本領海」。截至12月29日，共發生27起侵入領海事件，較去年同期減少12起。然而，入侵船隻在「日本領海」停留的總時長也創歷史新高。報導還提到，5月還有直升機從駛入「領海」的海警船上起飛並侵犯「日本領空」；並指，中方似乎意在宣示主權。

日本第11管區海上保安總部透露，截至12月30日，已連續46天在釣魚台周邊海域發現中國公務船。日本第11管區海上保安總部總部長坂本誠志郎說，釣魚台相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續。第11管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。

法廣網報導，中國外交部長王毅30日在一場北京舉行的研討會上表示：日本「現職領導人竟然公開挑戰中國領土主權」，嚴厲批判高市早苗首相在日本國會中將台灣有事視為可能構成「存立危機事態」的答辯。

釣魚台 日本 高市早苗

上一則

繼出口冠軍 中國汽車銷量首度超越日本 成為全球第一

下一則

明年要啃3大硬骨頭 孟晚舟新年獻辭：華為迎難而上

延伸閱讀

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號
「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心
軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線

軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線
WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」

WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世