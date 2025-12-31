中日僵局持續…中海警船今年釣島航行356天創新高

中日關係僵局持續，根據日方通報，昨日發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台 (中稱釣魚島、日稱尖閣諸島)周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，超過了去年的355天，也創下日本 於2012年將釣魚台「國有化」以來的新高。

綜合共同社等日媒報導，日本海上保安廳的巡邏船30日在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區，發現4艘中國海警局船隻正在航行。據日方統計，在釣魚台周邊海域發現中國公務船的全年累計天數達到356天，超出去年的355天，創下2012年日方宣布將釣魚台「國有化」以來新高。

報導指出，中國海警船近年來日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得釣魚台周邊航行成為常態。中國海警船2025年在釣魚台毗連區的連續航行至10月才中斷，達到335天，大幅超出此前215天的最長紀錄。

報導稱，中方還多次侵犯「日本領海」。截至12月29日，共發生27起侵入領海事件，較去年同期減少12起。然而，入侵船隻在「日本領海」停留的總時長也創歷史新高。報導還提到，5月還有直升機從駛入「領海」的海警船上起飛並侵犯「日本領空」；並指，中方似乎意在宣示主權。

日本第11管區海上保安總部透露，截至12月30日，已連續46天在釣魚台周邊海域發現中國公務船。日本第11管區海上保安總部總部長坂本誠志郎說，釣魚台相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續。第11管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。

法廣網報導，中國外交部長王毅30日在一場北京舉行的研討會上表示：日本「現職領導人竟然公開挑戰中國領土主權」，嚴厲批判高市早苗 首相在日本國會中將台灣有事視為可能構成「存立危機事態」的答辯。