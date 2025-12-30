我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

解放軍東部戰區AI視頻 預示「無人作戰」擂響

中國新聞組／北京30日電

解放軍東部戰區29日7宣布組織「正義使命-2025」對台演習。值得關注的是，東部戰區隨後發布一則主題為「聯武群戈斬『獨』道」的視頻，視頻中所有陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。

值得注意的是，這篇被標名AI製作的短視頻，右上角東部戰區「戰鼓」專欄的logo分外醒目，不僅代表片中無人裝備的歸屬來源，更預示著解放軍無人化作戰的「戰鼓」已經擂響。

東部戰區發布的AI視頻，先後出現「鷹群」無人攻擊機；「鯊群」無人潛艇與無人艦艇；「蜂群」無人偵察、打擊、干擾機；「狼群」機械狼。視頻甚至還出現持槍的機器人。

東部戰區在這則視頻中還搭配「無人、無時、無處、無敵」等文字。

解放軍近年積極探索無人作戰模式，央視今年8月曾披露解放軍陸軍曾展開一場無人機「蜂群」、機器「狼群」協同作戰演習。

據悉，今年8月3日，解放軍陸軍在中國西北某演習場，展開首次無人化作戰模式演習。據當時央視軍事頻道報導，這次演習的核心是展示由無人機「蜂群」與地面機器「狼群」協同作戰的實戰化演習。

在這次無人化作戰模式演習中，由無人機「蜂群」負責空中偵察、電子干擾與打擊；地面則是無人機器「狼群」負責在危險環境下開闢安全通路、直接攻擊敵方要點，以保護後方有生力量。

有分析指出，這次演練顯示解放軍無人化作戰建設已從技術驗證進入到成體系、研戰結合的實戰化探索階段。當時一名參與演練的解放軍面對央視鏡頭時說，「過去需要8人步兵班的任務，現在5人加2台機器狼、3架無人機就能解決」、「士兵不再是衝鋒的消耗品，而是戰場的決策核心」。

解放軍 無人機 AI

上一則

5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售

下一則

科技業造富 中增70位億萬富豪 蜜雪冰城張氏兄弟上榜

延伸閱讀

解放軍再發布環台軍演海報 專家解析大錘落向有深意

解放軍再發布環台軍演海報 專家解析大錘落向有深意
解放軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

解放軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」
中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線
立即射擊…美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

立即射擊…美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對