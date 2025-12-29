我的頻道

圍台軍演是突襲前奏？路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

編譯盧思綸／即時報導
中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。圖為台北一家麵店裡的電視，正在報導圍台軍演新聞。(路透)

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透引述分析人士指出，解放軍正逐漸模糊例行軍演和可能突襲的界線，目的是使美國及其盟友在面對可能的攻擊時，幾乎沒有預警時間。

中共解放軍東部戰區發言人29日上午7時30分宣布展開「正義使命-2025」演習，30日將在台灣周邊5個區域展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。

路透指出，這是解放軍首度放話圍台軍演目的是嚇阻外部軍事介入。

同時，路透引述分析人士指出，北京軍演愈來愈難分辨究竟是例行訓練，還是在為可能的突襲預作部署，這項策略的用意是盡可能縮短美國及其盟友在台灣遭襲前的反應預警時間。

這次軍演正值中日因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際，同時美國甫於17日宣布對台灣111億美元軍售，創下歷來最大規模軍售，當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應。

「我認為中國的目標就是他們所說的留島不留人，」56歲的台灣室內設計師Stephanie Huang受訪路透說，「他們只是想透過宣稱台灣是他們國家的一部分來保住面子，但台灣人不這麼認為，」她並補充，「我們是我們；他們是他們。」

「我覺得這些演訓只是想嚇唬我們，」31歲台北教師Lin Wei-ming受訪說，「類似的演訓以前也發生過……政治層面的問題，只能由台灣現任政府選擇如何回應來處理。」

解放軍 軍售 中共

