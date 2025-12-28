解放軍選在年末對台軍演 分析：針對美台勾連的有力反制

中國軍事專家付征南對此次軍演時機的解讀稱，這是針對美台勾連的一次有力反制。(取材自玉淵譚天)

解放軍 今突宣布對台軍演，29日開始，由解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍 等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。解放軍為何此選擇在時展開對台軍演？中國官媒央視旗下媒體帳號《玉淵譚天》引述軍事專家付征南解讀稱，這是針對美台勾連的一次有力反制。

公開資訊顯示，付征南是中國軍事科學院的研究員。據《玉淵譚天》，付征南表示，這是針對美台勾連的一次有力反制。正義將斬斷一切破壞之手，所有「台獨」分裂勢力將被其鋒芒擊碎。

他說，美方應切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止推升台海地區緊張局勢。

付征南認為，中國今年兩次演習從「海峽雷霆」行動到如今的「正義使命」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越靈活，解放軍打「獨」促統不停歇，「台獨」分裂勢力挑釁一次中國就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。

今天稍早，解放軍東部戰區還宣布，將於2025年12月30日8時至18時，在台灣周邊海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，海事局也發布航行警告。東部戰區還宣布，12月29日（今天），在台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機 等兵力，協同遠程火力，展開對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅說，12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

他說，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

本月中旬，美國宣布將向台灣售價值超過111億美元的武器裝備，創下紀錄後，中國外交部於26日發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，制裁20家美國軍工相關企業及高級管理人員，以反制美台軍售。