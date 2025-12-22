中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

中國連13個月增持黃金，持有美債則創金融海嘯以來新低；示意圖。（路透）

中國繼續減持美債。據美國財政部 最新數據，中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年金融海嘯以來最低紀錄。分析指出，在美元偏弱，不少中央銀行增持黃金等情況下，預估中國減持美債的趨勢仍會持續。

美國財政部18日公布的數據，中國10月持有美債降至6881億美元，低於9月的7005億美元，持有量為2008年11月以來最低水準，較2013年11月的高峰1.32兆美元，減少47%以上。

香港 南華早報報導，由於對美債可持續性和聯準會獨立性的擔憂日益加劇，進一步削弱了對美元資產的信心。報導並引述中國央行 前顧問余永定日前發表的文章指出，與美元資產相關的風險正在增加，中國必須加速調整自身經濟結構，減少對以美國市場為代表的外部需求依賴，從而降低陷入「美元陷阱」的風險。

香港信報引述上海商業銀行財資業務處總監顏劍文指出，今年美元整體偏弱，不少中央銀行傾向增持黃金，在市場仍然看好黃金情況下，預料有關趨勢維持。顏劍文說，中美局勢雖未見進一步緊張，但也未見有大幅緩和跡象，料中國緩慢減持美債情況仍會發生。

中國持續減持美債的同時，11月已連續第13個月增持黃金。中國人民銀行（中國央行）統計，中國11月黃金儲備增加3萬盎司，總儲備量升至約7412萬盎司、價值3106億美元。香港明報報導，中國黃金儲備占外匯儲備總量的比率，近一年間急增逾3個百分點至逾9%。

外國政府10月持有美債的總規模小幅下降58億美元，至9.24兆美元，但連續第8個月維持在9兆美元以上。中國仍是美債持有第三大國；持有最多美債的日本再增持，較9月增加107億美元，來到1.2兆美元；持有美債第二多的英國也增持132億美元，規模為8779億美元。加拿大當月也減持567億元來到4191億元，今年以來持有規模整體呈現劇烈波動。