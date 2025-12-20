男過剩不惜命？ 美國防企業：中打仗不會大規模用無人機

中國軍用無人機種類多元，圖為北京9月3日閱兵中展示的無人機方陣。（新華社）

中國大陸媒體報導，因向台灣出售武器的美國國防新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）近日接受美媒訪問時稱，認為大陸不會像俄羅斯和烏克蘭在俄烏戰大規模應用無人機 ，並指大陸有大量過剩單身男性，何必花錢推動戰鬥機自動化？這段談話引發網民群嘲。

而大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進 評論美國對台灣111億美元(約781億元人民幣)軍售時，警告一旦大陸發動全面解放台灣戰役，台灣當局注定滅亡，解放軍 「可不會像俄軍那麼面」。

據觀察者網報導，拉奇接近日接受美國新媒體「自由新聞報」（The Free Press）「美國250周年」節目採訪時，稱中國不會大規模應用無人機；他羅列「理由」：「中國擁有大量過剩的單身男性，考量邏輯完全不同。何必花大量資金推動戰鬥機自動化？可以直接讓人來駕駛」。

據報導，拉奇的言論引發群嘲，一些網民紛紛給他「掃盲」，介紹中國在無人科技領域的先進水平。有網民評論說，美國「專家」對著自己一無所知的中國侃侃而談，並貼出一段大型中國無人機表演的Tiktok視頻；有網民稱，中國在維持有人戰鬥機以爭奪制空權的同時，也正快速拓展無人作戰能力，無人機的作用是提升有人機的作戰效能，並非取代有人機。

有網民指出，拉奇的說法，都很容易用公開數據證明是錯誤的。實際上，中國在無人機領域是最先進、產量最高的，同時在飛機、艦艇、潛艇等各類裝備上的自動化水平也都是最先進的。對拉奇「中國不重視人命」的說法，報導引述一名網民說，恰恰相反，美國長期處於戰爭狀態，只要億萬富翁能賺取更多利潤，就會破壞本國公民乃至全球的生活質量。而與此同時，中國一直在提升本國公民的生活質量。

胡錫進18日在微博發文表示，沒人相信台灣增購美國武器就能在一旦爆發的台海戰爭中抵抗住解放軍打擊。他警告，一旦大陸發動戰役，一定是摧枯拉朽的，「可不會像俄軍那麼面」。「面」是東北話，形容懦弱、沒能耐。