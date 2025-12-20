我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

降低中美地緣政治風險 路透：中資企業紛遷新加坡

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

愈來愈多中資企業選擇遷往新加坡，以降低中美地緣政治緊張局勢對企業造成的風險。

路透報導，協助亞太區九個地方企業搬遷或擴張的Incorp Group執行長KG Tan表示，中資企業對遷往新加坡的興趣很大，相關諮詢量年增約15%至20%；而相關需求一直增長，而且增長速度可能更快。

報導表示，近期遷往新加坡的中資企業包括數據營運商 DayOne，DayOne是從萬國數據服務有限公司（GDS Holdings）分拆出來。據萬國數據官網介紹，萬國數據是中國的高性能數據中心開發商及運營商。

其他遷往新加坡的中資企業包括今年3月推出AI產品Manus而爆紅的北京蝴蝶效應科技公司（Butterfly Effect）將總部遷往新加坡，以及由人工智慧驅動的化學合成公司ChemLex。

值得注意的是，Manus AI等官網均未提及其中國背景。DayOne執行長Jamie Khoo今年7月表示，該公司一直計畫與中國母公司分拆，因為兩家公司在不同的監管體系下運作。

報導表示，對於希望規避美國關稅以及繼續獲得關鍵美國技術的中企來說，新加坡是一個具吸引力的地方。美國目前對新加坡商品僅徵收10%的關稅。

有經濟師認為，新加坡因其國際化、中立性而備受青睞，中國企業及其外籍員工也易於適應當地文化。

新加坡 關稅 AI

上一則

中國「九重紫」等全女性創作12網文 入藏大英圖書館

下一則

傅聰3個「絕不允許」 聯合國大會亮劍日本 促收回錯誤言論

延伸閱讀

新加坡詐騙犯強制鞭刑12月30日上路 最多可處24下

新加坡詐騙犯強制鞭刑12月30日上路 最多可處24下
中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字
路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查
地緣政治風險增 國際油價上揚

地緣政治風險增 國際油價上揚

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年