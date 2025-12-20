我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

海南封關效應 120萬保時捷卡宴賣60萬 ? 網：打飛的去

中國新聞組／北京20日電
標籤顯示免稅價為3790元，臨期價僅為1895元。（取材自極目新聞）
原價60萬元人民幣(約8.52萬美元)的寶馬X5，海南封關後只要35萬元；60多萬元就能買到120多萬元的保時捷卡宴…12月18日，隨著海南宣布封關，海南自貿港「零關稅」進口車政策正式落地，很多網友在社交媒體上歡呼：「現在就訂機票去海南買零關稅進口車！」另外，在海口cdf免稅店某黃金品牌專櫃裡，買40克金飾能省1萬多元；三亞免稅店裡，蘭蔻等護膚品牌有免稅臨期產品五折銷售，此前甚至有口紅打一折。

那麼，現在打飛的去海南買進口豪車，是不是真的可以撿到大便宜？普通人去海南買得到零關稅進口車嗎？

都市快報官方網易號報導，可以確認的是，海南封關之後，享受政策的進口車確實會便宜很多。根據「海南自由貿易港『零關稅』 進口交通工具及遊艇管理辦法（試行）」（以下簡稱「辦法」），符合條件的進口車將直接免徵關稅、增值稅、消費稅，所以大幅降低了進口車的車價。以2021年海南首輛「零關稅」進口汽車為例（2021年「零關稅」政策已落地海口港試運行），價值22.7萬元的豐田海獅13座商務車免除稅款約8.4萬元，相當於降價近40%。

但報導說，普通消費者要想去海南買「零關稅」進口車並不可行，因為「零關稅」進口汽車並不適用於個人消費。

「辦法」規定，海南進口車免稅政策僅針對在海南從事交通運輸、旅遊業的企業，車輛必須是用於營運。就算你通過企業渠道獲得了購買資格，也會受到嚴格限制。所以，如果有不法商家宣稱 「能代購零關稅車」，這種行為基本上都是騙局。

另據齊魯晚報報導，黃金飾品專櫃前人流不斷。在海口cdf免稅店某黃金品牌專櫃裡，該店銷售人員說：「以40克的金飾為例，我們店今日克價1184元，內地價是1353元，每克便宜169元，40克就便宜了6760元；我們店的優惠是滿1萬元減500元，40克的話4萬多元，可以減去2000元，現在加起來已經省了8000多元了。如果能搶到政府的消費券，還能便宜好幾千元。」

據報導， 海口政府消費券每天上午10點發放，1000元減50元、15000元減1200元，30000元減2400元，若疊加以上全部優惠可省下1萬1160元。

此外，九派新聞報導，旺豪超市官方公眾號消息稱，1.5噸的頂級貓山王榴槤於18日凌晨抵達海口，將在海口旺豪超市上架，價格低於平時的一半。有網友稱，「現場排了好幾百人長隊，跟春運火車站一樣熱鬧」。

極目新聞報導，在三亞市國藥中服免稅店的一家美妝門店裡，部分臨期商品優惠力度顯著，蘭蔻等護膚品牌有免稅臨期產品五折銷售，此前甚至有口紅打一折。

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

