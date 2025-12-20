海南封關效應 120萬保時捷卡宴賣60萬 ? 網：打飛的去

標籤顯示免稅價為3790元，臨期價僅為1895元。（取材自極目新聞）

原價60萬元人民幣(約8.52萬美元)的寶馬X5，海南封關後只要35萬元；60多萬元就能買到120多萬元的保時捷卡宴…12月18日，隨著海南宣布封關，海南自貿港「零關稅 」進口車政策正式落地，很多網友在社交媒體上歡呼：「現在就訂機票去海南買零關稅進口車！」另外，在海口cdf免稅店某黃金品牌專櫃裡，買40克金飾能省1萬多元；三亞免稅店裡，蘭蔻等護膚品牌有免稅臨期產品五折銷售，此前甚至有口紅打一折。

那麼，現在打飛的去海南買進口豪車，是不是真的可以撿到大便宜？普通人去海南買得到零關稅進口車嗎？

都市快報官方網易號報導，可以確認的是，海南封關之後，享受政策的進口車確實會便宜很多。根據「海南自由貿易港『零關稅』 進口交通工具及遊艇管理辦法（試行）」（以下簡稱「辦法」），符合條件的進口車將直接免徵關稅、增值稅、消費稅，所以大幅降低了進口車的車價。以2021年海南首輛「零關稅」進口汽車為例（2021年「零關稅」政策已落地海口港試運行），價值22.7萬元的豐田 海獅13座商務車免除稅款約8.4萬元，相當於降價近40%。

但報導說，普通消費者要想去海南買「零關稅」進口車並不可行，因為「零關稅」進口汽車並不適用於個人消費。

「辦法」規定，海南進口車免稅政策僅針對在海南從事交通運輸、旅遊業的企業，車輛必須是用於營運。就算你通過企業渠道獲得了購買資格，也會受到嚴格限制。所以，如果有不法商家宣稱 「能代購零關稅車」，這種行為基本上都是騙局。

另據齊魯晚報報導，黃金飾品專櫃前人流不斷。在海口cdf免稅店某黃金品牌專櫃裡，該店銷售人員說：「以40克的金飾為例，我們店今日克價1184元，內地價是1353元，每克便宜169元，40克就便宜了6760元；我們店的優惠是滿1萬元減500元，40克的話4萬多元，可以減去2000元，現在加起來已經省了8000多元了。如果能搶到政府的消費券，還能便宜好幾千元。」

據報導， 海口政府消費券每天上午10點發放，1000元減50元、15000元減1200元，30000元減2400元，若疊加以上全部優惠可省下1萬1160元。

此外，九派新聞報導，旺豪超市官方公眾號消息稱，1.5噸的頂級貓山王榴槤於18日凌晨抵達海口，將在海口旺豪超市上架，價格低於平時的一半。有網友稱，「現場排了好幾百人長隊，跟春運 火車站一樣熱鬧」。

極目新聞報導，在三亞市國藥中服免稅店的一家美妝門店裡，部分臨期商品優惠力度顯著，蘭蔻等護膚品牌有免稅臨期產品五折銷售，此前甚至有口紅打一折。