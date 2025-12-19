泰柬衝突升級 中再派特使調停 王毅：雙方有停火意願

我的頻道

特派記者陳政錄╱北京19日電
面對新一輪柬泰邊境衝突升級，中國外交部昨再派亞洲事務特使赴柬埔寨、泰國調停衝突。同日，中國外長王毅也與兩國外長通電話，據中方發布，柬泰雙方「表達了降溫停火的意願」。

新華社報導，王毅昨天和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩通電話，「柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達了降溫停火的意願」。

這是本月7日柬泰邊境爆發新一輪衝突以來的正面進展。王毅說，此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，有損東協團結，當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅還說，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。

中國外交部18日再派亞洲事務特使赴柬埔寨、泰國，穿梭調停柬泰邊境衝突。今年9月，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍也曾在馬來西亞和泰國、柬埔寨及馬來西亞代表就柬泰邊境衝突交換意見。

柬泰今年5月爆發邊境衝突，7月一度升級至激烈交火，後兩國在中國、馬來西亞等國際參與調停下於10月簽署和平聯合聲明，但本月7日，雙方爆發新一輪衝突，由於雙方動用戰鬥機、火箭炮等重型武器跨境空襲和炮擊，柬方訊息稱衝突造成柬埔寨平民17死77傷，泰方也稱泰軍出現死傷。

值得注意的是，對於媒體報導泰軍在柬軍陣地繳獲中製的反坦克導彈、火箭筒等，王毅昨提及，希望兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人散布不實之詞抹黑中國和兩國的友好關係；中國國防部發言人蔣斌也說，中國與兩國長期展開防務合作，完全符合國際法和國際慣例，與邊境衝突無關，希望有關方面不要主觀臆測、惡意炒作。

邊境 王毅 柬埔寨

