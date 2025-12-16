僅距200米 中美衛星驚險擦肩過 SpaceX高管、中企互懟

中美衛星近日在地球低軌道、距離僅約200米的「擦肩而過」，引發外界對太空安全的關注；此為示意圖。(視頻截圖)

一場發生在地球低軌道、距離僅約200米的「擦肩而過」，近日引發中美航太 企業隔空交鋒。SpaceX 「星鏈」工程副總裁邁克爾‧尼科爾斯在社群平台發文稱，中國近期發射的一批衛星中，有衛星與「星鏈」衛星出現極近距離接近，且事前未進行協調或衝突規避。中企則反駁稱「星鏈」曾多次接近中國空間站，對航天員生命構成威脅，「究竟是誰在碰瓷？」

上述SpaceX高管說法很快遭到中國發射服務商中科宇航反駁。每日經濟新聞報導，中科宇航強調，其所有發射任務均須使用地面空間感知系統，嚴格比對在軌衛星與碎片資訊，選擇安全發射窗口，避免任何潛在碰撞風險，這並非選項，而是強制流程。

報導指出12月10日，中科宇航力箭1號遙11運載火箭成功升空，將9顆衛星送入預定軌道。針對「200米接近」事件，中科宇航補充關鍵時間點，指若該事件屬實，發生時間是在衛星有效載荷分離約48小時之後，當時發射任務早已完成，並非發射階段的安全管理問題。

據報導，「星鏈」近年來多次捲入碰撞爭議。2021年，兩顆「星鏈」衛星先後接近中國空間站，中方為確保航天員安全，曾兩度實施緊急避碰操作，並通報聯合國，引發國際社會討論。

作為全球最大低軌衛星星座計畫，「星鏈」最初規畫部署1.2萬顆衛星，後續擴展至4.2萬顆。截至2025年2月底，其在軌衛星已超過6750顆，規模前所未有。

國際航天專家雨廣指出，單純衛星數量龐大並非太空 安全的最大威脅，真正的挑戰在於「星鏈」衛星頻繁的變軌行為。資料顯示，僅2024年12月至2025年5月底半年內，「星鏈」衛星執行超過14萬次變軌機動，為前半年的近3倍，雖有助於自身避碰，卻也顯著提高其他機構預測軌道的難度。

雨廣解釋，為提高運載效率，「星鏈」衛星往往先被送入較低軌道，再透過電推進升軌，退役時亦需主動離軌，加上衛星面積比高、易受大氣阻力影響，導致軌道維持與調整極為頻繁。問題在於，若變軌資訊未即時共享，原有軌道預測將迅速失效，潛藏碰撞風險。

他強調，負責任的航天活動，應在衛星變軌後即時向相關方通報，至少公開星歷數據，確保同一高度層的航天器能及時更新預測。

這一觀點，某種程度上也點出此次爭議的核心。尼科爾斯認為，太空風險多源於營運商間缺乏協調，並呼籲各國將星歷資料上傳至「星鏈」平台共享比對；中科宇航則回應，隨著不同航天體系快速發展，新的合作與規則機制亟待建立。