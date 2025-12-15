馬雲現身非洲晤盧安達總統 談創新創業合作

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲與盧安達總統卡加梅會面。（圖／取自盧安達時報）
阿里巴巴創辦人馬雲與盧安達總統卡加梅會面。（圖／取自盧安達時報）

阿里巴巴創辦人馬雲再度現身公眾視野，他近期出席由馬雲公益基金會發起、阿里巴巴支持的「非洲商業英雄」活動，雅虎聯合創始人楊致遠同行並獲盧安達總統卡加梅接見，據報會談內容主要是在創新與創業領域的合作。

據快科技、盧安達時報（IGIHE）報導，馬雲和楊致遠日前赴盧安達首都基加利參加「非洲商業英雄」活動，這是阿里巴巴支持非洲企業家和創造就業機會的旗艦計畫。從網路流出的視頻來看，馬雲出場時獲得大量歡呼。

第七屆非洲商業英雄高峰會（ABH高峰會）於12日在基加利會議中心開幕，匯聚了領先的創新者、投資者、政策制定者和發展夥伴，十位傑出的企業家將角逐150萬美元的補助金。該峰會為期兩天，主題為「定義非洲的未來」，旨在表彰非洲企業家精神，並展示本土解決方案，這些方案正在改變從農業和生物技術到金融科技、健康和製造業等各個領域。

事實上，馬雲與非洲十分有淵源，2017年，馬雲便與卡加梅在非洲青年峰會上會面；2018年雙方落實eWTP合作；2025年9月，兩人還在紐約聯合國大會上相遇。在馬雲和阿里巴巴的推動下，這些年盧安達的咖啡、辣椒等農產品，已經通過電商平台走進中國市場。

馬雲曾在訪談中提及非洲：「沒去非洲之前，自己對非洲的印象就是落後，就是貧窮，但是去了以後感慨萬千。因為我們都是在想像非洲，都是在電視裡看見，報紙上看見。」他還稱，覺得一定要多出去看看。每個國家和地區都有非常之獨到的東西。只有尊重各國不同的民族文化，才有意思。

據了解，該計畫由阿里巴巴慈善基金會創立，靈感源自馬雲2017年對非洲的訪問，如今已發展成為非洲大陸最具影響力的創業競賽之一。今年ABH吸引來自非洲大陸各地創紀錄的3.2萬份申請，由十名決賽選手爭奪現金獎勵。

自2019年以來，許多盧安達人成為阿里巴巴倡議的贏家。這些成功的企業家包括Vuba Vuba的創始人Albert Munyabugingo；Francine Munyaneza，Munyax Eco創始人；Yvette Ishimwe，IRIBA水集團創始人兼首席執行官；Christelle Kwizera，盧安達供水組織創始人；以及UZURI K&Y聯合創始人兼首席執行官Kevine Kagirimpundu等。

