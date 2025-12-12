歐監管趨嚴 華為法國廠9月完工迄今空置 前景不明擬出售

受歐洲當前5G建設進度放緩及部分國家對使用中國電信設備立場趨嚴影響，傳華為正考慮出售其在法國的工廠。(路透)

在歐洲對中資企業的態度愈發審慎之際，中國科技公司華為 正在評估其位於法國的新建工廠未來方向。外媒引述知情人士指，受歐洲當前5G建設進度放緩及部分國家對使用中國電信設備立場趨嚴影響，華為正考慮出售法國工廠，並透露最近有幾間工業集團前往該廠考察。

路透報導，華為在法國的這座工廠是其在歐洲的首家生產基地，於今年9月完工，位於史特拉斯 堡（Strasbourg）以北約20公里，目前仍處空置狀態。三名知情人士透露，華為尚未決定是否啟用工廠。一名高階主管稱，華為很可能不會啟動這座工廠。

報導稱，上述的華為工廠占地達5萬2000平方公尺，一名當地政界人士說，他曾在11月初與華為相關人士會面，指該工廠未來所有選項都在討論範圍內，但未進一步說明。另一名商業官員則透露，潛在選項包括出售工廠，並指已有多家工業集團近期前往參觀。

另外，法國大東部大區原計畫提供的80萬歐元補貼，因項目進展不明確已被取消。法國總統府一名消息人士指，法方希望在充分尊重法國主權前提下，吸引中資進入法國。在電訊和戰略通訊方面，法方認為這些事務屬國家主權範疇，因此在這領域實施管控合乎邏輯。

據悉，華為5年前曾稱，將投資2億歐元為歐洲電訊運營商生產無線基站設備，並創造多達500個就業崗位。然而，歐洲如今在對華貿易問題上採更強硬立場。德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）最近任命的專家委員會，以重新審視對華貿易政策，並禁止在未來6G網絡中使用中國組件。此前，美國曾多次警告歐洲盟友，慎防華為進入5G基礎設施。

有電信顧問表示，華為目前在歐洲4G與5G裝機量約占35%至40%，位居市場前列，但增長低於預期，部分國家對中資設備態度趨嚴，進一步限制市場擴張。法國科技創新組織Systematic Paris-Region主席說，歐洲5G市場動能不如預期，安全疑慮減緩了華為的發展步伐。