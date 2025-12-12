我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

歐監管趨嚴 華為法國廠9月完工迄今空置 前景不明擬出售

記者謝守真╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受歐洲當前5G建設進度放緩及部分國家對使用中國電信設備立場趨嚴影響，傳華為正考慮出售其在法國的工廠。(路透)
受歐洲當前5G建設進度放緩及部分國家對使用中國電信設備立場趨嚴影響，傳華為正考慮出售其在法國的工廠。(路透)

在歐洲對中資企業的態度愈發審慎之際，中國科技公司華為正在評估其位於法國的新建工廠未來方向。外媒引述知情人士指，受歐洲當前5G建設進度放緩及部分國家對使用中國電信設備立場趨嚴影響，華為正考慮出售法國工廠，並透露最近有幾間工業集團前往該廠考察。

路透報導，華為在法國的這座工廠是其在歐洲的首家生產基地，於今年9月完工，位於史特拉斯堡（Strasbourg）以北約20公里，目前仍處空置狀態。三名知情人士透露，華為尚未決定是否啟用工廠。一名高階主管稱，華為很可能不會啟動這座工廠。

報導稱，上述的華為工廠占地達5萬2000平方公尺，一名當地政界人士說，他曾在11月初與華為相關人士會面，指該工廠未來所有選項都在討論範圍內，但未進一步說明。另一名商業官員則透露，潛在選項包括出售工廠，並指已有多家工業集團近期前往參觀。

另外，法國大東部大區原計畫提供的80萬歐元補貼，因項目進展不明確已被取消。法國總統府一名消息人士指，法方希望在充分尊重法國主權前提下，吸引中資進入法國。在電訊和戰略通訊方面，法方認為這些事務屬國家主權範疇，因此在這領域實施管控合乎邏輯。

據悉，華為5年前曾稱，將投資2億歐元為歐洲電訊運營商生產無線基站設備，並創造多達500個就業崗位。然而，歐洲如今在對華貿易問題上採更強硬立場。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）最近任命的專家委員會，以重新審視對華貿易政策，並禁止在未來6G網絡中使用中國組件。此前，美國曾多次警告歐洲盟友，慎防華為進入5G基礎設施。

有電信顧問表示，華為目前在歐洲4G與5G裝機量約占35%至40%，位居市場前列，但增長低於預期，部分國家對中資設備態度趨嚴，進一步限制市場擴張。法國科技創新組織Systematic Paris-Region主席說，歐洲5G市場動能不如預期，安全疑慮減緩了華為的發展步伐。

華為 特拉斯 德國

上一則

王毅將出訪中東3國 推動伊核問題政治外交解決

下一則

上市5天漲逾7倍 摩爾線程風險示警：新品量產需要時間

延伸閱讀

開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近

開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近
法國最大浪漫書店開幕 靠戀愛腦救出版業 狂吸15至45歲女性

法國最大浪漫書店開幕 靠戀愛腦救出版業 狂吸15至45歲女性
川普突解禁H200內幕曝光 白宮驚覺華為AI系統追上Nvidia

川普突解禁H200內幕曝光 白宮驚覺華為AI系統追上Nvidia
東莞「大灣區大學」成立 華為當導師 網：還沒畢業就在羅馬

東莞「大灣區大學」成立 華為當導師 網：還沒畢業就在羅馬

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪