「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見

彭麗媛(右)陪同法國總統夫人布莉姬(左)參觀北京人民藝術劇院。(新華社)

法國總統馬克宏 夫婦4日盛裝出席北京歡迎儀式，這是訪華第二天，第一夫人布莉姬換了新髮型，網友留言稱背影根本不像是七旬老太太，「說是年輕漂亮的阿姨也不為過」，微博 評論區和自媒體一片讚美聲；此外，4日上午，中國國家主席習近平 夫人彭麗媛陪同布莉姬參觀北京人民藝術劇院。

央視新聞報導，彭麗媛和布莉姬一同前往戲劇博物館，詳細了解北京人藝發展歷程及同法國戲劇界交往情況。兩國元首夫人在劇場饒有興致地觀看經典話劇「茶館」舞台布景。在戲劇中心，彭麗媛邀請布莉姬共同欣賞話劇片段，並同演員親切交流。

報導指出，布莉姬衷心感謝彭麗媛的精心安排，對中國話劇藝術給予高度評價，表示願積極推動兩國人文交流，增進人民相知相親。

網易報導指出，布莉姬抵達北京機場時是披肩髮型，顯得有點亂，還有網友說像是戴了假髮，至於歡迎式上選擇一個米白髮卡固定髮型，顏色與風衣的顏色相呼應，網友大讚「確實時髦極了」。

馬克宏第四度訪華，此次總統夫人隨行，「法國總統夫人看來比鏡頭上年輕」、「兩位夫人真美啊」…微博評論區和自媒體罕見一片讚美聲，有人質疑「酸民咋都不見了」；據自媒體觀察指出，部分微博話題言論區留言數達200多則，但打開來看僅3則，有網民質疑開啟留言過濾功能，只留正面評論，隱藏或刪除負面評論。