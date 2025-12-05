習近平盼中法「新甲子」更穩更好 馬克宏籲中與G7合作

我的頻道

特派記者陳政錄／北京5日電
法國總統馬克宏(右)到訪北京。習近平(左)在人民大會堂北大廳為馬克宏舉行歡迎儀式。(中新社)

法國總統馬克宏任內第四度訪中，4日在北京與中國國家主席習近平會談，5日起還將一同訪問四川。習近平表示，中法應在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。馬克宏稱，法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。

馬克宏及其夫人、多名內閣成員3日抵北京，中國外長王毅接機後，4日上午習近平和夫人彭麗媛，在北京人民大會堂為馬克宏夫婦舉行歡迎儀式。會談時，習近平說，中法兩國應高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作，讓中法全面戰略夥伴關係在「新甲子」走得更穩更好。

習近平強調，中法應在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係政治基礎。兩國要拓展合作空間，願進口更多法國優質產品，歡迎法企來華發展。

據中方發布，馬克宏說，「法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係」。兩人還就烏克蘭危機交換意見，共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域合作文件，共同會見記者，出席中法企業家委員會會議閉幕式。

路透報導，中法同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。馬克宏告訴習近平，兩國必須克服彼此分歧，就烏克蘭問題強調中法合作至關重要。由於法國是明年七大工業國集團（G7）峰會主辦國，馬克宏呼籲重新平衡貿易關係，希望中國與G7合作。

中法在既有的中歐電動車、白蘭地等問題，及中國對空中巴士的訂單等議題也受外界關注。據統計，去年法中貿易逆差已擴至460億歐元(約540億美元)，馬克宏希望能平衡中法貿易。

習近平5日將陪同馬克宏訪問四川成都（挑選大熊貓），法國先前租借的兩隻貓熊已歸還，習近平4日在共同會見記者時說，兩國將展開新一輪大熊貓保護合作。

環球時報社評指出，這次在兩位元首的戰略引領，習近平說中法是「共贏的夥伴」，馬克宏力爭「每年訪華一次」，對中法兩國關係的戰略意義更加凸顯，並傳達出一個明確信號：中國的大門永遠向包括歐洲在內的世界敞開，中法兩國攜手不是選擇題，而是必答題；兩國全面戰略夥伴關係的鞏固與發展，兩國所代表的兩種文明、兩大洲之間的對話和協作，不僅惠及兩國人民，也將為世界和平與繁榮注入強勁動力。

馬克宏 習近平 大熊貓

