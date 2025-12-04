路透：中國正在東亞海域部署百艘艦艇 規模遠超國防需求

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
一艘中國軍艦3月12日在伊朗阿曼灣，參加伊朗、中國和俄羅斯聯合海軍演習。（路透）
路透4日引述根據四名消息人士及其審閱的情報報告指出，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示。

儘管解放軍尚未宣布任何大規模的正式命名演習，中國目前正值傳統軍演密集期。不過，此次軍事活動增加之際，中日兩國正因日本首相高市早苗的「台灣有事」答辯陷入外交危機，中華民國總統賴清德宣布將額外編列約1.25兆台幣國防預算也讓北京方面不滿。

根據該地區四名安全官員的說法，中國船艦已集結於黃海南部與東海，並一路延伸至南海的水域，甚至進入太平洋。這些說法亦獲得一份區域國家情報報告的佐證；文件顯示，截至4日上午，該區域有90多艘中國船艦活動，本周稍早一度超過100艘。

消息人士指出，此次行動超過中方2024年12月的大規模海軍部署。中國國防部、外交部、國台辦皆未回應詢問。

報導同時引述一名官員表示，中國在11月14日召見日本大使抗議高市「台灣有事」相關發言後，開始向該區域派遣高於往常數量的船艦。這名知情官員說：「這遠遠超出中國國防需求，並為各方製造風險。」他還補充表示，北京藉由這次「前所未有」的部署來測試區域各國政府的反應。

消息人士還指出，部分中方船艦在戰機協同行動下，曾對外國船隻進行模擬攻擊，並演練拒止作戰，目的是在衝突發生時阻止外部勢力增援。另兩名人士表示，各國正密切關注事態，但目前判斷並未帶來重大風險。一名消息人士說：「這是一次大規模出動，但顯然仍屬例行演訓。」根據另一名官員及情報報告，中國在台灣周邊海域的艦艇數量並未大幅增加。

解放軍 台灣有事 日本

馬克宏抵北京馬上發文：晤習近平將談和平、經濟

中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

川普簽署台灣保證實施法案 分析：時機重於實質內容

高市以首相身分表明對台立場 「1972日中聯合聲明 沒有變」

