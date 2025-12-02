法總統馬克宏4日晤習近平 俄烏等議題受矚

我的頻道

特派記者陳政錄／北京報導
去年5月，中國國家主席習近平訪問法國，與法國總統馬克宏在愛麗舍宮舉行會談。（新華社）
法國總統馬克宏明日起將對中國進行為期三日的國是訪問，期間將與中國國家主席習近平會談，法方稱雙方將就國際熱點問題與合作展開會談；中方則指，願和法方加強戰略溝通、密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展。

根據法國總統府發布的消息，馬克宏與夫人3日將參觀故宮乾隆花園，4日將與習近平會談並簽署協議，協議重點落在交通和能源領域。

馬克宏訪華之際正值俄烏談判，加上中日甫因台灣議題關係緊張，包含法國媒體等外媒都關注「習馬會」是否觸及俄烏情勢和法方對台灣問題的表態。

針對馬克宏此訪，法國愛麗舍宮日前指出，法方將繼續推動法中關係發展，兩國元首將圍繞雙邊關係、國際熱點問題和合作應對全球挑戰等議題展開會談。

中國外交部發言人林劍昨表示，這是馬克宏第四次對中國進行國是訪問，也是對習近平在去年中法建交60周年之際對法國進行歷史性國是訪問的回訪。習近平將和馬克宏舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。中國國務院總理李強、人大委員長趙樂際將分別與馬克宏舉行會見。

就中法關係，林劍說，中方願和法方一道，以此訪為契機，弘揚中法建交精神、加強戰略溝通、深化務實合作、密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展，為促進中歐關係健康穩定發展、維護多邊主義和世界和平穩定繁榮作出更大貢獻。

據法媒報導，馬克宏此行除了北京，還將前往四川成都，或涉及新的貓熊租借。

