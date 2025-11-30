中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺

日相高市早苗因一席「台灣有事」言論與中國爆發外交爭議，紐約時報報導，此事讓高市早苗在國內的支持度反而增加。(路透)

紐約時報 報導，日本 和中國近來因首相高市早苗 「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增加，尤其是年輕選民；她的保守立場及在國防上立場強硬受到肯定。

報導中說，三周前，日本首相高市早苗因一句脫口而出的話，引發與中國的外交對峙，外界原本認為這是她上任初期以來的疏失。如今，日本與中國都未在這場爭端中退讓，高市早苗在日本國內反而處於有利位置。

這場爭端源於高市早苗暗示：若中國採取軍事行動，日本願意防衛台灣。中國隨即以削減對日本的貿易與觀光作為回應。然而，這些經濟代價並未損害高市早苗在日本選民中的支持度，她的吸引力反而增加了：她的保守立場及在國防上立場強硬受到肯定。

特別是年輕人對她的立場表示讚賞，顯示日本選民愈來愈傾向以新的角度看待日本長期的和平主義路線。她也獲得美國和台灣官員的支持。

神田外語大學中國問題專家興梠一郎(Ichiro Korogi)指出，北京近期的行動反而提升了高市早苗的支持度。他說：「中國方面認為，對日本施加的壓力愈大，日本就會愈讓步──高市早苗的處境也將愈加艱難。」「實際上，中國對日本施加的壓力愈大，日本民眾愈團結。」

紐約時報指出，儘管高市早苗上任不到六周，現在還很難說這場與中國的爭端會如何影響她的歷史定位，但這很可能會成為她首相任期初期的關鍵時刻。

中日這場爭端發生之際，日本的反中情緒正在升高，受到一連串相關論述的影響，包括：中國遊客過度湧入、解放軍在日本周邊島嶼的軍事擴張，以及媒體報導指稱中國人購買日本資產，推高租金與地價等。

這種態度尤其在年輕世代中更為普遍，而年輕人對高市早苗所屬自民黨來說是相當重要的選民群體。自民黨在吸引年輕選民方面頗為吃力，其民調支持也因此受挫。

日本最大報紙「讀賣新聞」上周末進行的一項全國民調顯示，18至39歲受訪者中，有64%支持高市早苗政府對中國的立場。相較之下，60歲以上的受訪者支持率為43%，整體支持度則為56%。

在國際舞台上，盟友也紛紛支持高市早苗。台灣已解除所有對日本食品的進口限制，包括自2011年福島核災以來對水產品的限制。台灣總統賴清德甚至發布影片，拍攝自己享用包含日本扇貝與鰤魚的壽司。

美國駐日大使葛拉斯(George Glass)也表達支持。他上周表示：「無論是總統本人、我自己，還有大使館，都支持首相。」

對一些觀察人士而言，高市早苗因其長期的民族主義傾向與公開言論，對中國發表激烈評論幾乎是意料之中的事。

這場風波始於11月7日，地點是日本國會。一名在野黨議員詢問高市早苗，她的政府會如何認定中國若封鎖或入侵台灣的行動。她表示，那將構成日本的「存亡危機事態」；意味著在這種情況下，日本將出動自衛隊協助防衛台灣。

雖然她只是重申日本長期以來的主流但鮮少言明的政策，她的言論仍在北京引發軒然大波。接下來的外交對峙帶來連串的激烈批評、在爭議水域的軍事動作，以及向聯合國與川普總統提出訴求。

許多政治分析人士與政府官員認為，高市早苗的評論並非經過計算，而是即興的反應，甚至可能是被質詢者的提問激出來的。