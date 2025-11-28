我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

中發布軍控白皮書 促日本清理二戰遺留在中化武

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國相隔20年發布軍控白皮書，宣稱在核武器的規模和發展始終採取極為克制的態度，核子試驗次數最少，並關停重慶、青海等地的核武器研製生產設施。在中日關係緊張之際，白皮書大篇幅要求日方徹底銷毀二戰在中國遺留的化學武器。

國務院新聞辦27日發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書。外交部發言人郭嘉昆在例行記者會說，中國曾於1995年、2005年兩次發布軍控白皮書。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，發布白皮書具重要意義。

白皮書稱，中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略。中國在核武器的規模和發展方面始終採取極為克制的態度，從不與其他國家比投入、比數量、比規模，今後也不會與任何國家搞核軍備競賽。中國在核武器國家中核子試驗次數最少，並關停了重慶、青海等地的核武器研製生產設施。

中日關係緊張之際，白皮書提到，敦促日本早日乾淨、徹底銷毀日遺化武。指二戰期間，侵華日軍公然違反國際法，在中國大量使用化學武器，有確切時間、地點和傷亡記載的就達1791次，共造成中國20多萬軍民傷亡。日本戰敗後，為掩蓋罪行，將大量化學武器遺棄在中國境內。

白皮書稱，二戰結束以來，日遺化武已造成2000餘人中毒傷亡，對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重危害。

日本 國務院 聯合國

上一則

取消紅毯、焰火…MAMA如期舉辦 周潤發、楊紫瓊不出席

下一則

好想再牽手…港37歲殉職消防員 原訂下月迎娶交往10年女友

延伸閱讀

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光
高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」

高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」
王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中
全球最乾淨機場出爐 東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名

全球最乾淨機場出爐 東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險