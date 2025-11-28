中發布軍控白皮書 促日本清理二戰遺留在中化武

中國相隔20年發布軍控白皮書，宣稱在核武器的規模和發展始終採取極為克制的態度，核子試驗次數最少，並關停重慶、青海等地的核武器研製生產設施。在中日關係緊張之際，白皮書大篇幅要求日方徹底銷毀二戰在中國遺留的化學武器。

國務院 新聞辦27日發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書。外交部發言人郭嘉昆在例行記者會說，中國曾於1995年、2005年兩次發布軍控白皮書。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國 成立80周年，發布白皮書具重要意義。

白皮書稱，中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略。中國在核武器的規模和發展方面始終採取極為克制的態度，從不與其他國家比投入、比數量、比規模，今後也不會與任何國家搞核軍備競賽。中國在核武器國家中核子試驗次數最少，並關停了重慶、青海等地的核武器研製生產設施。

中日關係緊張之際，白皮書提到，敦促日本 早日乾淨、徹底銷毀日遺化武。指二戰期間，侵華日軍公然違反國際法，在中國大量使用化學武器，有確切時間、地點和傷亡記載的就達1791次，共造成中國20多萬軍民傷亡。日本戰敗後，為掩蓋罪行，將大量化學武器遺棄在中國境內。

白皮書稱，二戰結束以來，日遺化武已造成2000餘人中毒傷亡，對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重危害。