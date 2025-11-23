對北京讓步？ 傳川普政府擬放行Nvidia H200晶片銷中

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
輝達CEO黃仁勳展示晶片。（路透）
輝達CEO黃仁勳展示晶片。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國出售Nvidia輝達（另稱英偉達）的Ｈ200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議性的構想成真，將象徵全球市值最高的輝達取得重要勝利。這項可能的轉折，顯示美國對中國採取較為友好的態度。

知情人士表示，美國總統川普的團隊近日已就Ｈ200晶片運往中國進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。根據華府2022年首次祭出的出口管制規定，相關晶片輸出需取得批准。

即便只是考慮放行Ｈ200出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場產生明顯落差。此舉也將被視為對北京讓步，極可能引發華府鷹派人士的強烈反對。

知情人士透露，在川普政府內部，有人將向中國出售Ｈ200視為一種折衷方案。與直接提供Blackwell晶片相比，放行前一代Hopper架構的Ｈ200晶片，就顯得美方溫和許多。美方高層普遍強烈反對向中國出售Blackwell晶片。

輝達在一份聲明中說，當前的監管規定，不允許公司向中國提供具競爭力的資料中心產品，「把廣大的市場拱手讓給我們迅速成長的外國競爭對手」。

白宮與負責出口管制的商務部對於Ｈ200討論一事尚未立即回應置評請求。

如果成真，Ｈ200的出口將構成美國放寬對中國貿易限制的一個重大舉措，這些限制原本設計用來抑制中國在人工智慧方面的實力。Ｈ200的性能，比專為中國市場設計的Ｈ20更強，而Ｈ20是華府目前批准出口的最先進AI晶片，不過這兩種晶片都是基於上一代的Hopper架構，而非最新的Blackwell架構。

川普過去曾表示，可能與中國國家主席習近平討論輝達最先進晶片的出口議題，雖然在近期「川習會」並未正式提出，但美方並未將受限AI晶片排除在對話之外。不過，中國政府正推動改用華為等國產AI硬體，不鼓勵、甚至直接限制中企採購目前美國唯一允許輝達在中國販售的特供版AI晶片。

另據路透報導，華府對中國的強硬派擔憂，更先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。

輝達H200晶片。（取材自輝達官網）
輝達H200晶片。（取材自輝達官網）

