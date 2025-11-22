美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

帶著亮眼的第三季度財報，Nvidia輝達 (另稱英偉達)創始人兼首席執行官黃仁勳 20日做客福克斯商業頻道，卻依舊高興不起來。在節目中，黃仁勳表示，美國出台的出口限制導致輝達對華晶片銷售陷入停滯，預計未來兩個季度的銷量將為零。

觀察者網報導，「我預測中國市場的銷量將為零。下一個季度為零，再下一個季度也為零，」黃仁勳說：「我們假設銷量將為零，如果我們能夠突破重重阻礙，與（中美）兩國政府都達成合作，那麼中國市場無疑將非常龐大。」據他說，中國目前的AI 晶片市場規模約為500億美元(約3554億人民幣)，到2030年末可能增長至2000億美元。

「美國公司無法參與其中，這真的很遺憾。這是一個非常重要的收入來源，」黃仁勳強調： 「這筆收入將使我們能夠加大投資力度，加快投資速度，所以我希望我們有機會重返（中國）市場。但目前，我們只能假設收入為零。」

與此同時，黃仁勳敦促中美兩國改善貿易關系，他認為進入中國市場對於美國在AI領域的競爭力至關重要，美國必須重新獲得進入中國市場的機會，才能保持其全球地位。

「很明顯，美國確實需要重返中國市場才能在那裏參與競爭，」黃仁勳說：「這對美國人民有益，對美國科技產業有益。而且，我們能夠在中國參與競爭，也有助於我們在全球範圍內取得成功。」

黃仁勳認為，更容易獲得美國技術，也將讓中國從中受益。「這對他們的生態系統有好處，這對他們的產業也有好處，所以，我們會繼續努力，爭取讓兩國政府都了解情況。」

據報導，輝達公司19日發布今年第三季度財報，在截至10月26日的3個月內，其總營收同比增長62%，達到創紀錄的570億美元。