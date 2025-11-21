傅聰：日本若膽敢武力介入台海 將行使聯合國憲章自衛權

我的頻道

記者黃國樑/即時報導
傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。 （取材自央視新聞）
傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。 （取材自央視新聞）

據中國常駐聯合國代表團網站當地時間21日傍晚6時訊息，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間21日致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場。他表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序。他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據中方發布消息，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論。這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

他表示，有關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。

傅聰在致函中表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。

他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

聯合國 高市早苗 傅聰

