習近平紀念胡耀邦誕辰 倡「啃硬骨頭」全面深化改革

記者陳政錄／北京21日電
中共中央20日在北京人民大會堂舉行紀念胡耀邦同志誕辰110周年座談會。習近平、蔡奇、李希等出席座談會。(新華社)
中共前總書記胡耀邦誕辰110周年，中共中央20日在北京人民大會堂舉行座談會，現任中共總書記習近平在會上說，胡耀邦積極倡導和推進改革開放，為推動社會主義現代化建設傾注了大量心血，「全黨同志要像他那樣勇立時代潮頭、銳意改革創新，用啃硬骨頭的精神進一步全面深化改革，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力」。

據新華社，中共中央20日上午在大會堂舉行座談會，紀念胡耀邦誕辰110周年，習近平發表重要講話，強調要認真學習胡耀邦的崇高精神風範和優良作風，不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信，增強歷史主動，以一往無前的奮鬥姿態扎實推進各項事業。

習近平在講話中回顧胡耀邦的一生和貢獻。他強調，中共全黨要像胡那樣堅定理想信念、對黨（中共）忠貞不渝，積極投身中國式現代化建設，為實現遠大理想和共同理想奮力拚搏。

習近平還提到，胡耀邦積極倡導和推進改革開放，為推動社會主義現代化建設傾注了大量心血。中共全黨要像他那樣勇立時代潮頭、銳意改革創新，用啃硬骨頭的精神進一步全面深化改革，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力。

習近平也強調，中共全黨要像胡耀邦那像始終心在人民、做到利歸天下，要像他那像保持一身正氣、處處以身作則，鍥而不捨落實中央八項規定精神，堅決抵制不正之風和腐敗現象，始終保持共產黨人清正廉潔的政治本色。

胡耀邦曾任中共中宣部長、中共總書記，過去被視為改革派人物，主持文革平反冤假錯案等，以清廉、開放等形象受尊敬，但1987年初被指「反對資產階級自由化」不力辭職，1989年4月逝世之後，民眾對胡的相關紀念活動進一步引發為學運，成為六四事件導火線。

法廣網引述分析人士指出，習近平講話中有意迴避了另外一些重大歷史事件。

胡耀邦在任時推動黨政分開、取消領導幹部終身制，倡導寬容寬鬆的政治環境，成為黨內自由派的代表和象徵，這些如今都成了習近平政權的大忌；習近平更不會提及胡耀邦之死與「八九六四」的重大關聯。

