高市若不撤回「台灣有事」...中官媒稱「工具箱」豐富 言行將付出代價

記者陳宥菘／即時報導
針對日相高市早苗「台灣有事」發言，大陸官媒環球時報20日刊登社評稱，日方若拒不收回錯誤言論，中方「完全有理由、有必要採取進一步的、更強有力的反制措施」，並稱中方工具箱的選項「很豐富」。（美聯社）
中國對於日相高市早苗日前在國會有關「台灣有事」的答辯強烈不滿，中國官媒「環球時報」20日刊登社評稱，高市顯然仍在幻想這場危機能否「軟著陸」，但指「這種幻想不僅幼稚，而且極其危險」，強調日方若拒不收回錯誤言論，中方「完全有理由、有必要採取進一步的、更強有力的反制措施」，並稱中方工具箱的選項「很豐富」。

中國對日本施壓升級，近期已陸續呼籲國人近期暫勿前往日本、發布留學警示，19日也傳出再度暫停日本水產品進口，也喊停恢復日本牛肉進口的協商。此外，中國官媒輪番發布批評文章，持續文攻。

「環球時報」20日這篇社評表示，高市早苗發表涉台錯誤言論，已經過去快2周了，其惡劣影響和對中日關係的嚴重衝擊仍在持續，「令人遺憾的是，我們尚未看到日本領導人拿出應有的政治擔當，對其錯誤言論作出明確糾正」。在這一問題上，「中方沒有任何妥協退讓的餘地」。

文章指，連日來，高市政權一邊讓政府高層、外交官員和國會議員不斷拋出所謂澄清，一邊又拒絕觸及錯誤言論的根本問題，「顯然仍幻想這場危機能在不付出代價的情況下軟著陸」，「這種幻想不僅幼稚，而且極其危險。」

文章強調，事實已經證明，台灣問題不是日本的「外交秀場」，更不是可以隨意操弄的地緣政治話題。此次危機的爆發提醒日本，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不是任何國家可以隨意碰觸的政治工具」。

文章宣稱，中方工具箱的選項「很豐富」，確保任何損害中國核心利益的言行都將付出其應有的代價。

不過，文章也強調，「中方停止進口日本水產品，這只是一個信號。必須指出的是，中方並不希望看到中日關係受到進一步的衝擊」，但友誼和期待是有原則、有底線的，希望日方懸崖勒馬，立即收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係大局，不要在錯誤的道路上越走越遠。「否則，玩火者必將承受引火燒身的更嚴重後果。」

日本 高市早苗

全運會百米欄差0.04秒 吳艷妮拿銀痛哭

帶「毛孩子」逛街 掀起「寵物友好」經濟熱

