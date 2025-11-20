中國軍號發漫畫圖 痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
中國軍號11月19日在社交媒體X上發圖，痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」。 （取材自環球網）
中國軍號11月19日在社交媒體X上發圖，痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」。 （取材自環球網）

日本首相高市早苗日前發表涉台錯誤言論，中方予以強烈譴責；中國軍號19日在社交媒體X上發圖，痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」。

環球網報導，中國軍號在帖文中指出，中國常駐聯合國代表傅聰大使在聯大安理會改革問題全會的發言中表示，近期，日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成『存亡危機事態』」，暗示日方可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

據報導，傅聰表示，高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

隨後，中國軍號還發布一張漫畫圖，圖片中的高市早苗點燃日本和平憲法，背後映出一個代表日本軍國主義的可憎鬼魂。

中國軍網英文版在海外社交平台發布視頻，配文「每一天都是訓練日」。畫面中展示了航母甲板的彈藥轉運、殲-16密集編隊、殲-20密集編隊、運-20機群戰略空降…還出現了月球特寫畫面，不僅有「量大管飽」主線，更有近景鏡頭的視覺衝擊。

中國南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區的官方帳號相繼發聲，戰歌嘹亮。南部戰區：「我和戰機凌空一擊，完美彈道，將它『幹掉』」，中部戰區：「槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」。

報導指出，中國外交部發言人毛寧19日表示，高市早苗的涉台錯誤言論從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關系的政治基礎。如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不采取嚴厲堅決的反制措施。由此產生的一切後果由日方承擔。

中國軍網發布訓練備戰短片。（取材自環球網）
中國軍網發布訓練備戰短片。（取材自環球網）
中國軍網發布訓練備戰短片。（取材自環球網）
中國軍網發布訓練備戰短片。（取材自環球網）

日本 高市早苗 華人

