我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

官方勸退／中旅遊業者停售遊日團 南韓取而代之變最熱門

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。圖為日本京都。(路透)
中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。圖為日本京都。(路透)

日本首相高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，中日關係緊張持續升溫，對民生影響層面也日漸擴大。中國在提醒公民避免前往日本後，官媒環球時報列出公民需謹慎前往日本的四大理由，多家大型旅行社則暫停銷售日本遊產品，造成東京股市旅遊相關板塊暴跌。多重效應下，南韓已取代日本，成為中國人最熱門的出境遊目的地。

綜合法廣、明報、中國青年網等媒體報導，自中國文旅部對日本發出旅遊警示後，行業相關人士表示，中國多間大型旅行社已暫停銷售團隊遊及自由行的日本遊產品。北京一間旅行社的業者證實「我們門店的整團也取消了」，上海多名旅遊業者亦稱近日接到不少赴日團隊遊的退訂；有上海旅行社表示，截至17日，該社退訂的日本團超過六成，「退機票的也很多」。中國航空公司近日相繼宣布，赴日機票可免費退票，連日來，網上都有人表示成功退票。

此外，四川航空17日通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3月28日間成都─札幌航線所有航班。而春秋航空、九元航空也被民眾發現取消了廣州往返大阪等航班。另外，徐州訪問姐妹市活動也暫停。

造訪日本的海外遊客中，來自中國的遊客最多，根據日本官方數據，2025年前九月，日本接待了750萬中國遊客，同比增長42%，占所有外國遊客的四分之一。日本野村綜合研究所高級經濟學家木內登英估算，若中國人赴日大減，日本國內生產總值將跌0.36%，經濟損失高達2.2兆日圓（約143億美元）。受此利空衝擊，日股航空、化妝品、百貨公司等旅遊類股17日股價重挫，其中資生堂暴跌9.07%，日本航空和全日空下跌約3.5%。

受多重因素影響，中國遊客赴日旅遊似已開始降溫。在線旅遊平台去哪兒旅行數據顯示，熱門出境遊目的地次序已經重新排列。從已下單的國際機票票量來看，南韓在11月15日至16日已成為新晉最熱門的出境遊目的地。此外，飛往泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南、印尼的機票預訂量也靠前。

中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。圖為日本京都。(路透)
中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。圖為日本京都。(路透)
中國多家旅行社據報暫停售日本遊。（微博截圖）
中國多家旅行社據報暫停售日本遊。（微博截圖）

日本 機票 南韓

上一則

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

延伸閱讀

中日關係緊張之際 解放軍發布影片：時刻準備打勝仗

中日關係緊張之際 解放軍發布影片：時刻準備打勝仗
「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱

「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱
加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊
高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費