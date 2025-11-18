官方勸退／中旅遊業者停售遊日團 南韓取而代之變最熱門

中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。圖為日本京都。(路透)

日本 首相高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，中日關係緊張持續升溫，對民生影響層面也日漸擴大。中國在提醒公民避免前往日本後，官媒環球時報列出公民需謹慎前往日本的四大理由，多家大型旅行社則暫停銷售日本遊產品，造成東京股市旅遊相關板塊暴跌。多重效應下，南韓 已取代日本，成為中國人最熱門的出境遊目的地。

綜合法廣、明報、中國青年網等媒體報導，自中國文旅部對日本發出旅遊警示後，行業相關人士表示，中國多間大型旅行社已暫停銷售團隊遊及自由行的日本遊產品。北京一間旅行社的業者證實「我們門店的整團也取消了」，上海多名旅遊業者亦稱近日接到不少赴日團隊遊的退訂；有上海旅行社表示，截至17日，該社退訂的日本團超過六成，「退機票 的也很多」。中國航空公司近日相繼宣布，赴日機票可免費退票，連日來，網上都有人表示成功退票。

此外，四川航空17日通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3月28日間成都─札幌航線所有航班。而春秋航空、九元航空也被民眾發現取消了廣州往返大阪等航班。另外，徐州訪問姐妹市活動也暫停。

造訪日本的海外遊客中，來自中國的遊客最多，根據日本官方數據，2025年前九月，日本接待了750萬中國遊客，同比增長42%，占所有外國遊客的四分之一。日本野村綜合研究所高級經濟學家木內登英估算，若中國人赴日大減，日本國內生產總值將跌0.36%，經濟損失高達2.2兆日圓（約143億美元）。受此利空衝擊，日股航空、化妝品、百貨公司等旅遊類股17日股價重挫，其中資生堂暴跌9.07%，日本航空和全日空下跌約3.5%。