只是「嘴巴罵一罵」？官方喊停 中赴日遊客仍多

特派記者謝守真／綜合報導
中國外交部呼籲中國公民近期避免前往日本，有民眾稱目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。圖為16日上海浦東機場赴日航班報到櫃檯，仍滿滿排隊人潮。(記者謝守真／攝影)
中國外交部呼籲中國公民近期避免前往日本，有民眾稱目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。圖為16日上海浦東機場赴日航班報到櫃檯，仍滿滿排隊人潮。(記者謝守真／攝影)

中國近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往日本，但據近日上海浦東機場所見，飛往日本的中國旅客仍相當可觀。部分旅客直言，行程一時難以更動。也有人說，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消。

16日上午在浦東機場，中國國航、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本航班，陸續出現準備登機的旅客，但態度大都低調。

一名準備前往福岡旅遊的柳小姐表示，「昨天才知道通知，我今天飛機，根本來不及」。談到民間反日情緒，柳小姐指目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。她認為消息才剛發布，估計還要一段時間才會發酵。

同行友人說，有些年輕人其實不太在乎（中日關係變化），並舉例近期日本動漫電影「鬼滅之刃」上映，不少朋友皆已買好票，情勢變化可能就像中美關稅戰一樣起伏，「誰知道下禮拜會怎麼樣？」但她亦稱，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消，現在大家更在意的是明年農曆春節時的狀況。

一名大學剛畢業、曾赴多個歐洲國家旅遊的中國年輕女旅客則直言，她知道相關報導，「但政治上的事與我無關」，且自己對日本的治安感到特別安心，即使能取消機票，她也不打算改變赴日旅遊計畫。

在上海工作的白領林小姐觀察，網路上的反日情緒較明顯，「現實中大家應該也是嘴巴罵一罵」，若原本就有明確旅遊、工作或留學計畫者多半仍會前往，原本猶豫者可能因此觀望。

中國旅遊平台「旅行雷達」微信公眾號也湧現討論。已在日本旅遊的網友稱，當地一切正常，富士山下到處都是中國遊客，「中日只是政治惡化，這麼大的國家不可能說打就打」。

共同社報導，日本國家旅遊局資料顯示，今年1至9月訪日外國人達3165.05萬人次，中國人占748.72萬人次，年增率高達42.7%。此外，今年7至9月中國人在日本的總消費額為5901億日圓（約38.2億美元），高居各國入境者之冠。

日本 會考 高市早苗

