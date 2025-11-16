嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

首相高市早苗言論惹怒中國，網友滿屏「一言為定」，稱「新帳舊帳一起清算」。（取材自「鈞正平工作室」微信公號）

日本 新任首相高市早苗 一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通過多家官媒鋪天蓋地怒斥高市踩到其紅線，揚言「迎頭痛擊」，有專家稱原本已緊繃的中日關係恐因此提前「入冬」。而官媒昨也曬出大陸網民滿屏「一言為定」彈幕，稱14億人民誓言對日本「新帳舊帳一起清算」。「中國可依聯合國 憲章合法打擊日本本土」話題昨也衝上熱搜，網民們紛紛喊「快撤僑備戰」。

高市近日此番關於台海言論讓中國大陸官方如此憤怒，官媒北京日報分析，除踩到「台灣是中國大陸內政」紅線，高市所稱「存亡危機事態」和90餘年前日本侵華時的藉口如出一轍，當時日本就是靠著「存亡危機」這個彌天大謊，以種種滅絕人性的殘酷手段，在日軍侵華14年間造成中國軍民傷亡3500餘萬人；日本妄想重溫「帝國舊夢」，中國大陸必將迎頭痛擊。

解放軍官方媒體平台「鈞正平」昨發文怒斥高市此番言論是在「玩火」，此次挑釁話語刷新了戰後日本領導人涉台言論的危險邊界，首次對中國大陸發出武力威脅，可謂用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。對此惡意挑釁行為，中國大陸捍衛國家主權與領土完整的決心堅如磐石。文中並並附上了大陸網民留言「一言為定」刷屏的截圖稱，「對於高市早苗的妄言，中國網友滿屏『一言為定』的彈幕，正是最有力的民意宣言」。

微博上昨天還出現了「中國可合法打擊日本本土」的熱搜話題，多名網民和自媒體工作者留言、發文指出，依「聯合國憲章」第53條、第77條及第107條的「敵國條款」，若二戰戰敗國（德、日、義等）再推行侵略政策，反法西斯同盟國（含中國大陸）有權不經安理會授權直接採取軍事行動，或對其領土實施托管、駐軍及管制，直接打擊日本本土。

此熱搜話題下引來大批中國網民表態支持：「聯合國沒啥約束力，同盟國很多也忘了二戰了。他就篤定你不敢幹他 有恃無恐，所以這次一定要幹到底」，「必須嚴懲，給周圍鄰居做個榜樣」，「趕快撤僑備戰」，「直接駐軍過去就行了，只是一直沒有履行而已」。有網民稱，聯合國大會1995年曾決議宣布該敵國條款「過時」；也有網民反駁，這份權利從未被正式廢除。

據文匯報引述軍事專家宋忠平者分析指出，若日方此次一意孤行，向好回暖的中日關係難以避免再「入冬」，而且充滿了危機與挑戰。「中國將會採取更加強硬的立場加以反制。中國態度非常明確，如果日本持續挑釁，屆時我們將會『新帳老帳一起算』」。