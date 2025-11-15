高市言論風波 彭博：北京若經濟報復日本 至少有這四招

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平，10月31日在APEC峰會期間會面。 （美聯社）
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平，10月31日在APEC峰會期間會面。 （美聯社）

日本與中國因台灣問題，近日緊張情勢升高，雙方目前都不願退讓。北京指控日本新任首相高市早苗的前不久的發言威脅到中國，因為她暗示日本可能動用軍事力量，協助保衛台灣。彭博分析師說，以北京的強硬反應，可能正準備採取報復措施。

彭博分析師認為，北京當局信手拈來就至少有四招，可以在經濟上對付日本。中國現在仍是日本最大的貿易夥伴。去年雙邊貿易總額超過3,230億美元，如果「口水戰」進一步升級為經濟報復，會讓已一直苦於克服經濟困難的日本，增添更多風險。

北京的第一招已先瞄準觀光。中國外交部周五（14日）就公告，警告中國公民前往日本可能面臨「重大風險」。這可能是限制其國民赴日旅遊的第一步，威脅到日本數十億美元的觀光收入。以目前的趨勢，中國旅客可望成為今年日本最大的外國觀光客來源。

第二招是出口管制。北京已把出口管制體系做得越來越完備，有可能祭出出口管制，減少向日本輸出稀土等關鍵原料。日本自2010年海上衝突後努力降低對中國在部分關鍵礦物上的依賴，但截至今年9月，中國稀土仍占日本稀土進口量的七成以上。若是重稀土，占比更超過九成。一旦北京再拿稀土當武器，日本廣大的電子與汽車產業就面臨風險。

第三招，中國監管機構亦可對在中國營運的日企展開調查，類似中美貿易戰時曾針對多家美企進行反壟斷調查。彭博分析師指出，潛在目標可能包括東京威力科創、本田、以及豐田等深度依賴中國市場的這幾家日本企業。

再來，北京也可能比照2017年對付南韓的做法，封鎖日本的內容產業，諸如電影與動畫，禁止它們進入中國市場，或是，以莫須有的法規為理由，關閉日本企業。

中國若因高市言論對日本採取報復措施，美國會如何反應，還沒有答案。川普政府會力挺盟友日本，還是會為了維持與北京關係——包括確保中國供應關鍵礦物——而選擇保持距離？彭博說，東京有可能最終只能孤軍奮戰。

華府在對中關係上，目前為止做了一些努力，例如：舉行「川習會」希望降低緊張；也希望維持脆弱的美中貿易協議。同時，川普政府亦暫緩了對台的武器援助。

