中高規格接待泰王 親上加親破美「圍棋式」印太戰略

泰王夫婦赴中國訪問。(取材自微博)

泰國 國王瓦吉拉隆功訪華，這是中泰建交50年來，泰國在位君王首次踏上中國土地，也是吉拉隆功自2016年登基後出訪主要大國的「首秀」。中方對此採高規格接待，派出外長王毅 在機長迎接，並以21響禮炮迎賓，中國官媒環球時報刊登學者分析稱，此舉讓讓「中泰一家親」親上加親，兩國將從傳統的經貿互聯互通，邁向共同探索未來科技前沿、培育發展新動能的新階段。此外這也凸顯中國「周邊外交」理念的吸引力。

綜合觀察者網、南華早報等媒體報導，泰王此行意義非凡，凸顯了中國對泰國影響力的不斷提升，且此時正值泰國王太后逝世的哀悼期，泰王的訪華更足以彰顯對中國的重視，也顯見在泰國「全方位外交」的棋局上，中國已被置於一個前所未有的關鍵位置。

中國連續12年穩居泰國第一大貿易夥伴地位，還連續多年是泰國重要投資來源地，北京外國語大學亞洲學院教授宋清潤在環時專文表示，泰王的來訪是「中泰一家親」的情感認同在最高層級外交互動中的鮮明體現，這次「歷史性訪問」也將為中泰命運共同體宏偉藍圖的實現，注入了強勁王室力量與政策動能。他認為，泰王此訪將「持續拉緊兩國的情感紐帶和利益紐帶」，讓「中泰一家親」親上加親。

美中貿易緊張局勢升級，為東南亞 經濟帶來重大風險，南京大學中國南海研究協同創新中心高級研究員成漢平指出，美國正採取「圍棋式」策略，試圖挑撥中國與部分東南亞國家的關係，以此孤立中國並迫使中方在貿易上讓步，從而推進其「印太戰略」。在此背景下，泰國國王訪華的戰略意義愈發凸顯。

成漢平指出，泰國國王此訪對鞏固兩國政治互信、助力中國實現與周邊國家構建「人類命運共同體」的願景具有「非常重要的現實意義」。

據了解，瓦吉拉隆功啟程前，泰方發表聲明稱，此次為期五天的訪問具有「歷史性意義」，將在未來數年進一步加強泰中雙邊關係，彰顯「兩國各級別之間根深蒂固的友誼與相互理解」。