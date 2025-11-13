我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

中商務部長：安世之亂是不當干預 德應施壓荷蘭糾錯

記者賴錦宏／綜合報導
中國商務部長王文濤要求德國對荷蘭施壓，解決安世半導體問題。（路透）
中國商務部長王文濤要求德國對荷蘭施壓，解決安世半導體問題。（路透）

中國商務部長王文濤11日與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，並表示希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法。

路透報導稱，王文濤上述言論，是北京首次公開要求另個國家向荷蘭施壓，要求荷蘭撤銷9月30日接管安世半導體的決定。

回顧過去一周，北京一方面加大對荷蘭和歐盟的施壓力度，指責荷蘭政府態度強硬，但另一方面卻又放寬出口限制，同時呼籲歐盟遊說撤銷對安世的接管。

據中國商務部官網，王文濤11日應約與萊歇舉行視訊會談，他強調，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，造成全球半導體供應鏈動盪和混亂的責任在於荷蘭。中國本著負責任的態度，做出了最大努力，對符合條件的出口予以豁免，在短期內緩解了全球產供鏈壓力。但要確保全球半導體供應鏈長期穩定，需要荷蘭展示出建設性態度和實際行動。希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法，撤銷相關措施，推動問題早日解決。

兩人就中德、中歐經貿相關問題交換意見。王文濤說，中德互為彼此重要經貿伙伴。在兩國領導人的戰略引領下，中德經貿關係穩中有進，各領域務實合作不斷深化。

萊歇則表示，德國高度關注安世半導體問題，願繼續與荷蘭加強溝通。

據路透報導，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）11日發表聲明稱，荷蘭和歐盟將共同努力，盡快修復供應鏈；但卡雷曼斯辦公室12日拒絕回應中國方面的投訴，只表示政府干預並非針對安世半導體的日常運作。

德國 供應鏈 歐盟

上一則

神20航天員滯天宮 中發布最新畫面 傳返回艙或14日落地

下一則

休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆

延伸閱讀

低價品湧入 歐盟擬提前於明年初對中國電商小包收處理費

低價品湧入 歐盟擬提前於明年初對中國電商小包收處理費
書法帶入現代藝術領域 董陽孜作品進駐荷蘭國家博物館

書法帶入現代藝術領域 董陽孜作品進駐荷蘭國家博物館
安世之亂露曙光？中商務部：同意荷經濟部派員到中國磋商請求

安世之亂露曙光？中商務部：同意荷經濟部派員到中國磋商請求
安世中國廠將恢復供貨 全球車企開搶 荷蘭做好放手準備

安世中國廠將恢復供貨 全球車企開搶 荷蘭做好放手準備

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉