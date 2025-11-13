泰王訪華前送大禮…KK園區主謀佘智江 泰移交中國

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
泰國警方12日押送佘智江至曼谷機場，引渡回中國受審。（路透）
泰國國王瓦吉拉隆功將於13至17日對中國進行國事訪問，此時被通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日從泰國被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，運營200餘個非法賭博網站及電詐集團，涉案流動資金超12.63兆泰銖（約2.77兆人民幣）。中國公安部表示，這是打擊跨國犯罪又一重要成果。

央視報導，2013年以來，佘智江在中國境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區。隨後，其以該園區為掩護，依託自營網路賭博平台對中國公民招賭吸賭，並通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益。

以佘智江為首的犯罪集團在網上設立「紅樹林」、「億遊國際」、「久發棋牌」等200多個賭博平台，吸引中國33萬人參與網路賭博，涉案金額超過人民幣27億元。該犯罪集團還在中國境內設立多家公司，網羅招募人員從事網路賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團夥勾連。

泰國曼谷郵報援引泰國最高檢察院的信息稱，佘智江創建和運營239個非法賭博網站，及「亞太新城」29個電詐園區、248個電詐集團，涉案流動資金超12.63兆泰銖（約2.77兆人民幣），造成巨大損失，社會影響極其惡劣。

在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，公安部在中國17個省發起集中收網行動，成功摧毀該犯罪集團在中國境內招賭吸賭網絡。針對該案主犯佘智江藏匿境外情況，中國公安機關向國際刑警組織提出對其發布紅色通報進行全球通緝。2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終成功將其引渡回國。

公開資料顯示，佘智江又名佘倫凱，化名唐倫凱（Tang Kriang Kai），出生於湖南邵東，後獲柬埔寨國籍。他不僅是多個跨國犯罪集團的頭目，更涉及非法賭博、電信詐騙及人口販賣，是緬甸KK園區的重要控制者之一，涉及非法禁錮、活摘器官及性侵等令人髮指的犯罪行為。

中國外交部6日宣布，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日至17日訪華，中國外交部發言人毛寧表示，這是中泰建交以來泰國國王首次訪華，瓦吉拉隆功將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視。

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江被成功從泰國引渡回國。 (視頻截圖)
泰國 緬甸 詐騙

