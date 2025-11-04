我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

易綱等9高官免職…配偶或子女移居國外 中「裸官」遭整治

中國新聞組╱北京4日電
全國政協常委會日前宣布，人行前行長易綱不再擔任全國政協經濟委員會副主任，據稱是因其子滯美未歸。圖為易綱今年3月底在博鰲亞洲論壇上發言。(新華社)
中國全國政協常委會第14次會議1日閉幕，會議一口氣宣布包含中國人民銀行前行長易綱等9名高官「不再擔任」政協專門委員會副主任，港媒分析指出，中共18大後，對配偶已移居國外，或沒有配偶，或子女均已移居國外的「裸官」一律調整崗位，北京當局要求，中央領導人直系親屬更不得留在國外。

據了解，今年9月25日上海市十六屆人大常委會第24次會議閉幕，解放日報報導，會議審議並表決通過，決定免去劉多的上海市副市長職務。據稱，現年59歲的劉多被免職，原因也是其子女不願回國。媒體觀察指出，從政協到地方人事震盪，竟是「家屬關係」的隱形規則。

中國全國政協常委會第14次會議除宣布易綱不再擔任全國政協經濟委員會副主任，其餘八名不再擔任全國政協專委會副主任的還包括：國務院發展研究中心前副主任張軍擴、農業農村部前副部長張桃林、上海交通大學前校長張傑、自然資源部前副部長曹衛星、最高檢察院前副檢察長陳國慶、廣東省政協前主席王榮、國台辦前副主任陳元豐和中國僑聯前副主席隋軍等人。

這幾名調整崗位的高官並未傳出有涉貪或其他不法情事，異動情況格外受到關注；港媒的發署名文章指出，中國退休省部級高官擔任全國政協專委會領導職務，本是慣常安排，極少屆中「不再擔任」，而且這次還一次宣布九人去職。其中，易綱、王榮是正部級，與張桃林、張傑、曹衛星等都是全國政協常委。

文章指，近年中國從維護國安高度考慮，進一步要求在國外留學的省部級幹部子女，畢業半年後必須回國，否則父母將調整領導崗位。據悉，全國政協這九名高官有的子女已在當地發展，不願回國。例如易綱本身就是海歸派，曾在美國大學任教，有傳其子在美國出生、成長。

公開資料顯示，易綱1980年來美留學，在取得博士學位後，曾任印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯合分校經濟系副教授，並於1992年獲終身教職，1994年回到中國。易綱的兒子易般早前就被傳出在美國出生（擁有美國籍），引發海外華人熱議。

國務院 退休 華人

